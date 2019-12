Na Šarišskom hrade vznikla nezvyčajná atrakcia: Turistov víta most bez jediného klinca

Stredoveká pamiatka má novú atrakciu. Na Šarišskom hrade vybudovali drevený most, ktorý stojí na mieste, kde slúžil obyvateľom v 17. storočí. Zaujímavosťou je, že ho zmajstrovali bez jedinej kovovej súčiastky.

Most je dlhý 11 metrov a jeho šírka dosahuje 2,2 metra. „Vyrobil som ho z dubového dreva. Stojí na pôvodnom mieste,” vraví tesársky majster Jaroslav Hyrja. „Bola to veľmi náročná práca, veľmi komplikovaná a musel som dbať na detaily, keďže trámy boli krivé a nemali rovnaký rozmer. Nebolo to v rovine, všetko som musel stále premeriavať, kresliť a prekresľovať. Všetko muselo pasovať. Navyše som pri výrobe nemohol používať klince, nič nesmelo byť kovové,“ doplnil.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Stavbu inicioval správca hradu Ladislav Babuščák. „Bude slúžiť na vstup na horný hrad. Urobili sme ho podľa požiadaviek Krajského pamiatkového úradu v Prešove. Predlohou bol most na hrade Krakovec v Česku. Ošetríme ho ľanovým olejom proti poveternostným podmienkam a škodcom,“ uzavrel. Most slúžil v 17. storočí, pričom vtedy sa hrad dostal do držby rodu Rákociovcov. Nie je preto vylúčené, že sa po pôvodnom moste prechádzali.

Stavba v číslach