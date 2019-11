Kanoisti kladú v slnečnej Kalifornii základy formy pre Tokio: Variť si by bolo riskantné!

Ostávajú verní tradícii. Slovenskí rýchlostní kanoisti už roky menia sychravú slovenskú jeseň za priaznivé kalifornské podmienky, kde položili základy mnohých cenných kovov. Výnimkou nie je ani tento november a december, keď za veľkou mlákou kujú formu pre budúcoročnú olympiádu v Tokiu.

„Poznáme to tu, páči sa nám tu, takže možno aj z poverčivosti nič nemeníme,“ prezradil tréner Peter Likér, s ktorým tam je partia, z ktorej vzíde káštvorka, jedna z tradičných medailových istôt slovenskej olympijskej výpravy. „Tokio ešte neriešime, teraz všetci makajú, aby sa dobre pripravili a vybojovali si miesto v lodi,“ dodal ešte P. Likér (35), ktorý si destináciu Newport Beach nevie vynachváliť.

Domov odkazujú, že všetci sú zdraví, hoci makajú trikrát denne. Dvakrát na vode a raz v posilňovni. Z poverčivosti neriešia ani stravovanie vo vlastnej réžii. „Variť si sami? To by nemuselo skončiť dobre... Testovacie pokusy tu boli, ale žiaden z nás nepreukázal také kuchárske umenie, že by dostal jednomyseľnú dôveru,“ pridal sa najskúsenejší z partie Erik Vlček (37), ktorý bojuje o štart na šiestej olympiáde.