Misska Petra Sliacka rok po strate bábätka porodila vytúženú dcérku: Dievčatku dala krásne meno

Obrovská radosť v rodine! Druhá vicemiss Slovensko 2015 Petra Sliacka (25), predtým Denková, prežila vlani najhoršie Vianoce v živote.

Mala totiž vtedy dostať ten najkrajší darček - dcérku Améliu. Dievčatku však prestalo biť srdiečko krátko pred pôrodom. Jedna z najkrajších Sloveniek necelý rok po tejto hroznej udalosti, ktorá je nočnou morou každej ženy, opäť žiari šťastím. Dočkala sa vytúženého bábätka a v náručí už objíma dcérku Tamarku!

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Sliacka na konci minulého roka zažila obrovskú traumu. Spolu s manželom Martinom sa tešili na dcérku Améliu, ktorá mala byť ich vianočným darčekom. Pre malú princeznú mali pripravenú už aj izbičku a kráska sa nevedela dočkať, ako jej bude pri postieľke čítať rozprávky. Namiesto obrovskej radosti však vtedy v rodine nečakane zavládol veľký smútok. Bábätku totiž tri týždne pred pôrodom prestalo biť srdiečko.

Hlboké rany na duši si odišla liečiť do zahraničia a na nejaký čas sa odmlčala aj na sociálnych sieťach. V ťažkých chvíľach jej pomohla aj hypnoterapia. „Na prvé sedenie som išla už týždeň a pol po tej strašnej udalosti a bolo to to najlepšie rozhodnutie. Raz týždenne až do dovolenky a okrem strachu z lietania som sa lepšie vyrovnala s tou paralyzujúcou bolesťou (neodišla, nepotlačila som ju, naučila som sa jej čeliť) a všetkým, čo ma trápilo... takže vrelo odporúčam,“ napísala na sociálnej sieti ešte v marci.

Obrovskou oporou jej však bola najmä najbližšia rodina. Po dlhých mesiacoch, keď sa tmavovláska spamätávala z tejto hroznej straty, opäť žiari šťastím a je tak nádejou pre všetky ženy, ktoré majú podobnú bolestnú skúsenosť. Prežíva totiž najkrajšie obdobie v živote každej ženy, ktorá sa túžila stať matkou, aj keď cesta k tomuto splnenému snu bola poriadne tŕnistá.

Vytúžené dieťa

Pre Petru, ktorá sa prvýkrát stala mamou, sa začala nová životná kapitola. „Ďakujem všetkým blízkym, ale hlavne svojmu manželovi Martinovi za veľkú podporu a lásku. Tamarka je naše vytúžené dieťa a veľmi sa z nej tešíme,“ vyjadrila sa pre Nový Čas šťastná mamička, ktorá má čo robiť, aby stíhala odpovedať na záplavu gratulácií.

Radostnú novinu oznámila na sociálnej sieti krátkym videom, ktoré pripomína rozvíjajúci sa kvet. Najprv vidieť ruky jej manžela, potom jej ruky a napokon maličkú ručičku bábätka. Pod príspevkom, ktorý hreje pri srdci, sa okamžite strhla lavína blahoželaní. Medzi gratulantmi sú napríklad speváčky Daniela a Veronika Nízlové, missky Dominika Grecová a Karolína Chomisteková či Mária Čírová.