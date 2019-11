Zmena formátu Davis Cupu: Revolúcia nadchla najmä Španielsko

Nová éra tenisového Davis Cupu nadchla predovšetkým krajinu, ktorá hostila finálový turnaj a ktorej občan sa o revolučnú zmenu formátu najstaršej tímovej súťaže postaral. Španielsko získalo zásluhou fenomenálneho výkonu Rafaela Nadala (33) šiesty raz chýrnu „šalátovú misu“ a nadšený je aj autor zmeny, futbalista Barcelony Gerard Piqué (32).

Prvý raz sa Davis Cup hral v roku 1900 a jeho základom boli súboje štátov pred burácajúcim publikom vždy v jednej hostiteľskej krajine. Po revolučnej zmene, ktorej hybnou silou boli peniaze sľúbené spoločnosťou Kosmos, vedenou barcelonskou futbalovou hviezdou, sa všetko premiérovo konalo na jednom mieste - v Madride, kde publikum burácalo najmä pri zápasoch svojich miláčikov. Lebo čaro domáceho prostredia bolo tým, čo všetci na Davis Cupe milovali a čo im teraz chýba. „Už by sa to malo volať Piqué Cup,“ vyhlásil Roger Federer, ktorému najviac prekáža, že zmenu formátu vymyslel futbalista, že nevzišla z tenisových kruhov. Zmenu vždy kritizujú tí, ktorí prehrali. Nikdy nie víťazi. Ktovie, čo by hovorili Španieli, keby ich káru nedotiahol k triumfu Rafa Nadal.

Najväčšie výhrady kritikov

1. zápasy v skupinách pred poloprázdnymi tribúnami

2. koniec súbojov v neskorých nočných, či skôr skorých ranných hodinách

3. strata čara domáceho prostredia prinajmenšom pre jednu krajinu