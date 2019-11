Pripravte svoje auto na zimu: Na čo by vodiči nemali zabudnúť? 

Ešte pred príchodom skutočnej zimy , mrazov a snehu by ste sa mali svojmu štvorkolesovému miláčikovi trošku povenovať a doplniť si výbavu o rôzne potrebné pomôcky.

Lepšie je byť pripravený, ako sa nechať zaskočiť. Na čo by vodiči nemali zabudnúť?

Akumulátor

Platí jednoduché pravidlo. Ak má váš akumulátor viac ako štyri roky, skontrolujte ho, ak treba, dobite. Ak je starší ako päť rokov, treba ho vymeniť, najmä ak nechcete pobehovať na parkovisku so štartovacími káblami. Ak máte moderné auto so systémom štart-stop, investujte do batérie Exide EFB. So svojou 3-krát vyššou odolnosťou proti cyklovaniu predchádzajú predčasnému vybitiu či zlyhaniu. Myslite na to najmä vtedy, ak prevádzkujete taxík, kuriérske alebo záchranárske vozidlo.

Olej a filtre

Povinná jazda, ak sa už blíži výmena, neváhajte, vymeňte ho. Nečakajte na tuhú zimu či pár tisíc kilometrov, ktoré „ešte prejdete“ pred výmenou oleja. V zime budú mať aj servisy vzhľadom na množstvo zábudlivcov predsa len viac roboty.

Chladiaca kvapalina

Najčastejšie sa na ňu zabúda. Jej životnosť je štyri roky a spravidla ju vodiči nezvyknú vymeniť. Zabúdajú na fakt, že ju dolievajú väčšinou destilovanou vodou, takže časom sa jej koncentrácia znižuje. Neriskujte zamrznutie a vymeňte ju včas.

Odhmlievač skiel

Opäť maličkosť, ktorá by mala byť povinným úkonom už pred jesennou prevádzkou, veď už na jeseň klesajú nočné teploty na severe Slovenska pod nulu. Prípravok stačí naniesť na sklo a jemne rozotrieť handrou z mikrovlákna. Pre maximálny efekt je dobré postup opakovať. Spomeňte si na tento prípravok za pár drobných, keď uvidíte niekoho s komplet zahmleným čelným oknom.

Rozmrazovač zámkov

Pozor! Tento prípravok treba mať u seba a nie v aute. Tam vám zámok nerozmrazí. Aplikácia je veľmi jednoduchá, prípravok stačí nastriekať do zámku a nechať chvíľu pôsobiť. V prípade potreby treba proces zopakovať. Pred zimou môžete prípravkom preventívne premazať zámok.

Kvapalina do ostrekovačov

V zime sa sklá zvyčajne špinia oveľa rýchlejšie. Za dažďa aj krátko po ňom a na zasneženej vozovke sú stierače v hustej premávke v permanencii aj keď nesneží. Zimné zmesi do ostrekovačov sú kategorizované podľa odolnosti -20 °C, -30 °C, -40 °C. Majú aj praktický lievik, vďaka ktorému nalejete vodu rýchlejšie a ľahšie. Zimná zmes do ostrekovača má nielen iné zloženie, ale výrazne obmedzuje škriabanie skla.