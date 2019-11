Neuveriteľný nález: Polícia zadržala ponorku naplnenú kokaínom

Španielske úrady zadržali v nedeľu pri severozápadnom pobreží krajiny ponorku s nákladom kokaínu, ktorá priplávala z Južnej Ameriky.

S odvolaním sa na pondelkové informácie od miestnych predstaviteľov o tom napísala agentúra AFP. Ponorka podľa španielskych médií prepravovala viac ako tri tony kokaínu, ktorý pochádzal z Kolumbie. Plavidlo k pobrežiu španielskeho autonómneho spoločenstva Galícia priplávalo z Južnej Ameriky. Polícia podľa AFP zatkla v rámci nedeľňajšej operácie dve osoby.

Pašeráci drog, najmä z Kolumbie, boli viackrát prichytení pri tom, ako využívali ponorky na prevoz kokaínu do Mexika a odtiaľ ďalej do USA. Ak sa informácie o povahe nákladu potvrdia, pôjde o prvý prípad zadržania ponorky využívanej na pašovanie drog do Španielska, uvádza agentúra AP.

Galícia je podľa AFP hlavným vstupným miestom pre pašerákov kokaínu do Európy. Španielsko bolo minulý rok po Belgicku druhou členskou krajinou EÚ s najvyšším množstvom zhabaného kokaínu.