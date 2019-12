Upratovačka si kúpila kabelku v Tescu: Vnútri našla peniaze s odkazom, ktorý jej rozžiaril deň

Clare Smith (42) z anglického mesta Hucknall si kúpila v Tescu novú kabelku. Prekvapivo však nebola prázdna!

Do vnútorného vrecka vložil neznámy dobrodinec pozornosť. ,,Keď som prišla domov, dávala som si do kabelky svoje osobné veci. Keď som otvorila jedno bočné vrecko, bola tam obálka. V nej boli peniaze a odkaz. Bola som v šoku,“ povedala pre Nottingham Post Clare.

Na papieriku neboli hocijaké slová, ale silný odkaz. ,,Všetky tvoje sny sú uskutočniteľné. Choď si za tým a ver v seba samú,“ stálo na papieriku napísané rukou. Neznámy človek priložiť 5 libier (5,82 eur). Tie nechce upratovačka minúť, ale podobným spôsobom potešiť niekoho iného a poslať radosť ďalej.

teší sa žena. ,,Chcela by som vedieť, kto to tam dal. Počula som, že podobné veci sa v Hucknalli stávajú. Je to veľmi milé.“ Z radosti zákazníčky sa tešia aj v Tescu. ,,Je to milé gesto, ktoré šíri dobro a sme naozaj radi, že Clare takto rozžiarilo deň,“ vyjadril sa pre Nottingham Post manažér prevádzky Sam Johnson.