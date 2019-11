Versteeg zapózoval s novým dresom a v čaká ho premiéra v našej Tipsport lige

Účastník slovenskej najvyššej hokejovej súťaže HK Nitra získal kanadského útočníka Krisa Versteega (33) do konca aktuálnej sezóny.

Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára premiérovo nastúpi za "corgoňov" v piatok 29. novembra doma proti Zvolenu. V druhej polovici decembra a v úvode januára 2020 dostane od klubu voľno a bude reprezentovať Kanadu na Spenglerovom pohári vo švajčiarskom Davose. Na pondelňajšej tlačovej konferencii o tom informoval generálny manažér klubu Tomáš Chrenko.

Tridsaťtriročný krídelník má bohaté skúsenosti z účinkovania v zámorskej NHL. V základnej časti profiligy odohral 643 zápasov, v ktorých nazbieral 358 bodov (149+209). V 93 stretnutiach play-off mal bilanciu 18 gólov a 30 asistencií. V najkvalitnejšej súťaži sveta hrával postupne za Chicago Blackhawks, Toronto Maple Leafs, Philadelphiu Flyers, Floridu Panthers, Carolinu Hurricanes, Los Angeles Kings a Calgary Flames. Stanleyho pohár zdvihol nad hlavu v sezónach 2009/2010 a 2014/2015 ako hráč "čiernych jastrabov". "Sme radi, že Kris dodržal to, čo povedal v minulej sezóne a potešilo nás, že prišiel takto relatívne skoro," skonštatoval Chrenko.

Na tlačovej konferencii v Nitre si zobral slovo aj kanadský útočník. "O mojom príchode sme sa bavili už skôr. S bratom Mitchom sme ešte spolu nehrali, takto si splníme hokejový sen. Je to moja posledná sezóna v kariére a chcem ju ukončiť ziskom titulu s bratom v meste, v ktorom majú pre hokej veľkú vášeň. Možno sa na mojom rozhodnutí o konci kariéry ešte niečo zmení, ale zatiaľ to beriem tak a všetky sily vložím do pôsobenia v Nitre. Bude na tréneroch, či budem s Mitchom v jednej formácii, byť spolu však pre nás veľa znamená," povedal Kris Versteeg po príchode na Slovensko.

V minulej sezóne nastupoval Versteeg v Európe. Jedenásť štartov si pripísal v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) za ruský Avangard Omsk, devätnásť duelov odohral za Växjö Lakers vo švédskej SHL. V tejto sezóne pred príchodom do Nitry absolvoval šesť zápasov za Rockford IceHogs v AHL, kde plnil úlohu kapitána mužstva.