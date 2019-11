Podľa Tonyho Blaira si Johnson nezaslúži vyhrať voľby: V Británii vládne nebezpečný chaos

Bývalý britský premiér Tony Blair v pondelok uviedol, že v Spojenom kráľovstve vládne nebezpečný chaos a ani jeho Labouristická strana ani súčasný konzervatívny predseda vlády Boris Johnson si nezaslúžia zvíťaziť v predčasných parlamentných voľbách.

Tie sú naplánované na 12. decembra. Informovala o tom agentúra Reuters. Podľa Blaira, ktorý bol premiérom Británie v rokoch 1997-2007 obe hlavné britské politické strany, teda labouristi a konzervatívci, len fantazírujú a jeho vlastnú stranu v súčasnosti ovláda "marxisticko-leninské" krídlo pod vedením Jeremyho Corbyna, ktorý sľubuje revolúciu.

"Problémom revolúcií nebýva to, ako sa začnú, ale ako sa skončia. Problémom revolúcií je to, že sa nikdy nekončia dobre. Pravda je taká, že verejnosť si neželá, aby niektorá z hlavných strán (vo voľbách) jednoznačne zvíťazila," povedal bývalý britský premiér na podujatí organizovanom agentúrou Reuters.

Podľa Blaira si voliči 12. decembra budú môcť vybrať medzi socialistickým štátom vedeným labouristami, ktorí ponúkajú nové referendum o odchode Británie z EÚ alebo trhovo orientovanými konzervatívcami, ktorí chcú EÚ opustiť do 31. januára 2020.

Blair, ktorý je odporcom brexitu, sa zasadzoval za nové referendum o brexite, po ktorom by podľa neho mali nasledovať ďalšie parlamentné voľby.