Peter nakrútil na oblohe nad Slanskými vrchmi záhadné javy: Mal som obrovský strach, dokonca mi ušiel pes!

Ostal vystrašený! Čitateľ nakrútil záhadné svetelné javy nad Slanskými vrchmi. Nevedel si to vôbec vysvetliť!

Tiež ste v tom čase pozorovali záhadný svetelný úkaz? Dajte nám vedieť na tip@novycas.sk!

Do redakcie Nového Času prišlo od čitateľa video nakrútené 19. novembra nad obcou Slančík v Slanských vrchoch. Zachytáva na ňom zvláštne javy na oblohe. Pri tých záberoch ostanete na pochybách aj vy. "Nedokážem si vysvetliť, čo to bolo, ale mal som obrovský strach a zároveň som to sledoval s obrovským úžasom," hovorí Peter.

To však nie je všetko. Nešlo len o vizuálnu zvláštnosť. "Vydávalo to zvuky ako praskanie, vysoké napätie, ale žiadne stĺpy vysokého napätia v okolí nie sú," doplnil vystrašený čitateľ, ktorý priznal, že mu od strachu ušiel aj pes!

S neobyčajným videom sme oslovili aj Astronomický inštitút Slovenskej Akadémie vied, odkiaľ nám odpovedali, že rozhodne nejde o meteor. "Moznosti je viac: napriklad svietenie intenzívnym laserom na riedku hmlu alebo nízke oblaky, alebo reflex od vzdialeného zdroja na orosenom objektive kamery. Bez toho, aby sme to videli naživo, ťažko jednoznačne rozhodnúť," odpovedal Martin Vaňko z Astronomického inštitútu.