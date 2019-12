Novinky v Tatrách potešia turistov: Zimná sezóna bude ekologickejšia!

Zimná turistická sezóna vo Vysokých Tatrách, ktorú tam otvorili 21. novembra otvorením Tatranského ľadového dómu, prinesie aj viacero noviniek.

Pribudnúť by napríklad malo 18 kilometrov tratí na bežecké lyžovanie, a to medzi Starou Lesnou a Veľkou Lomnicou. Podľa výkonnej riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucie Blaškovej je tiež zámerom Tatrancov aj väčšia podpora ekologického cestovania a riešenie problémov s parkovaním počas hlavnej lyžiarskej sezóny.

Oblastná organizácia chce posilniť spoje skibusu, na Štrbskom Plese má vzniknúť aj nová zastávka. „Chceme motivovať ľudí, ktorí prichádzajú do Tatier, a to ako hotelových hostí, tak aj jednodňových návštevníkov, aby nejazdili autami na zjazdovky, ale začali viac využívať skibus,“ vysvetlila Blašková, podľa ktorej sa dá spojom do Tatier dostať aj z Popradu či podhorských obcí. Pribudnú aj posilnené spoje v Tatranskej Lomnici, kde často býva v top sezóne nával turistov a dopravné zápchy. „Tie by sme chceli eliminovať tak, že okrem posilnenia skibusov vytvoríme aj záchytné parkovisko, tento projekt je v príprave s mestom Vysoké Tatry,“ doplnila výkonná riaditeľka tatranskej OOCR.

Hoci zimná turistická sezóna v Tatrách je už spustená, otvorenie tej lyžiarskej sa zatiaľ odkladá. Pôvodne bol jej štart na Štrbskom Plese plánovaný na koniec novembra, prevádzkovateľom stredísk však prekazilo zámer príliš teplé počasie. Napríklad teplota na Solisku sa koncom minulého týždňa pohybovala do mínus jedného stupňa, čo na zasnežovanie nestačí. Pre porovnanie, minulú zimnú sezónu už delá zasnežovali zjazdovky v Tatrách počas druhého novembrového týždňa.