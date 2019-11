Čo nasledovalo po tejto fotke, závidí Natálii každá fanúšička: Dychberúci moment s Iglesiasom!

Zážitok, na ktorý nezabudne! Bratislavčanka Natália (27) sa ešte koncom októbra vybrala s kamarátmi na koncert speváka Enriqueho Iglesiasa na Zimný štadión Ondreja Nepelu.

Túžba mladej ženy stretnúť svoj idol aj tvárou v tvár bola mimoriadne silná, a preto sa rozhodla speváka „odchytiť“ aj pri odchode zo Slovenska. Na bratislavskom letisku sa jej podaril kúsok, ktorý jej závidí nejedna žena.

Môžu jej závidieť! Slovenka Natália (27), ktorá sa pravidelne zúčastňuje celebritných koncertov a zážitky zdieľa aj prostredníctvom svojho blogu, sa opäť pochválila hviezdnym zážitkom. Po spevákovi Stingovi, s ktorým sa stretla v júni, sa jej ďalším úlovkom stal charizmatický španielsky spevák Enrique Iglesias.

„S kamarátmi sme šli vyskúšať šťastie na letisko, odkiaľ odlietal. S malou dušičkou sme na neho zakričali,“ hovorí s úsmevom hnedovláska, ktorá bola zo spevákovho správania milo prekvapená. „Prišiel za nami a ochotne sa s nami fotil. Bolo to, akoby som stretla kamaráta, ktorého poznám celý život,“ prezradila Natália, ktorá ani netušila, čo bude nasledovať. Podľa jej slov Iglesias ochotne zapózoval s jej kamarátmi a dokonca sa opýtal aj na ich pocity z koncertu.

Bozky a objatia

Vytúženej fotky sa dočkala aj slovenská lovkyňa celebrít. „Ako sme sa odfotili, dal mi pusu na líce a objal ma,“ povedala Natália a priznala, že roztomilé gesto ju mimoriadne prekvapilo. „Nečakala som to, bola som úplne hotová a poprosila som ho, či sa môžeme odfotiť, ako mi dáva pusu,“ priznala mladá žena, ktorej ani nenapadlo, že spevák bude súhlasiť. Málokto sa totiž môže pochváliť selfíčkom, ktoré cvakol sám Enrique. „Hneď, ako to odfotil, ma ešte raz silno objal, dal mi pusu na líce a odišiel,“ dodáva Natália, pre ktorú bolo stretnutie so španielskym spevákom neuveriteľným zážitkom. „Bol veľmi zlatý a v pohode. Kamarátka si zo mňa robila žarty, či sa náhodou nepoznáme,“ dodala s úsmevom Bratislavčanka.

Kto je enrique Miguel Iglesias?

- spevák, skladateľ, herec a hudobný producent

- kariéru začínal v polovici 90. rokov

- v 15 rokoch začal písať prvé piesne

- rok študoval na obchodnej univerzite v Miami ekonómiu

- ako 20-ročný začal vystupovať pod pseudonymom Enrique Martinez