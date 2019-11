Iniciatíva slovensko-českej delegácie: Európsky parlament si pripomenie Nežnú revolúciu

V Európskom parlamente (EP) si v pondelok pripomenú tridsiate výročie Nežnej revolúcie.

Agentúru SITA o tom v tlačovej správe informoval europoslanec Ivan Štefanec (KDH/EPP). Zasadila sa o to slovensko-česká delegácia zo strany európskych ľudovcov (EPP).

Slovensko-českú delegáciu vedú europoslanci Ivan Štefanec a Luděk Niedermayer (TOP 09). Podľa Štefanca bola spolupráca Čechov a Slovákov v EP vždy príkladná, no vytvorením spoločnej delegácie pri Európskej ľudovej strane sa ešte posilnila. „V rámci toho sme už rozbehli viacero iniciatív a tou najnovšou je pripomienka Novembra 1989 v pléne Európskeho parlamentu. Táto udalosť významne zasiahla nielen do dejín našich národov, ale aj do vývoja celej Európy. Aj týmto spôsobom si chceme pripomenúť ľudí na celom svete, ktorí za ideály slobody a demokracie položili svoje životy, či riskujú väzenie a perzekúcie," uviedol Štefanec.