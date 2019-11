Primátor sa sťahuje do lukratívnej časti, Nitrou sa šíria zlé reči: Kde vzal Hattas na obrovský dom?

Sťahujú sa do domu! Ani nie rok po prekvapivej zmene vo vedení mesta Nitra, keď úplný nováčik Marek Hattas (32) porazil v bašte Smeru starého politického harcovníka Jozefa Dvonča, si rodina prilepšila, ale zároveň čelí neustálym útokom na svoje súkromie.

Fámy o rekonštrukcii obrovského domu striedajú fámy o tom, že sa rozvádzajú. Dom, ktorý už z diaľky budí pozornosť svojou veľkosťou, sa nachádza v lukratívnej časti Čermáň. Zastihli sme v ňom celú primátorovu rodinu pri počiatočných prácach. „Dom je v pôvodnom stave zo 70. rokov a čaká nás tu veľa roboty. Nebude však slúžiť len na bývanie, keďže je dvojgeneračný, jedno poschodie poskytneme občianskemu združeniu, ktoré manželka založila.

Je to vlastne klub pre rodiny s deťmi, ktoré nechodia do škôlky, ide o takzvané samovzdelávanie,“ hovorí primátor mesta pod Zoborom. „Zlé jazyky tvrdia, že idem otvoriť súkromnú škôlku, ale nie je to tak. Aj rekonštruovať ho budeme svojpomocne a aj spoločne s ostatnými rodičmi,“ dodáva Monika.

Mnohým sa natíska otázka, kde na to vzali. „No, zadlžili sme sa po uši. Založili sme ešte aj náš 3-izbový byt blízko centra a vzali hypotéku 220-tisíc eur. Splácať ju budeme 30 rokov po 800 eur mesačne,“ hovorí Monika. Momentálne sa však šíria mestom reči o prípadnom rozvode pre údajnú neveru primátora. „Veľmi nás to zasiahlo a úprimne povedané, ani nevieme, ako sa brániť. Samozrejme, nie je to pravda,“ krúti hlavou otec rodiny a objíme svoju polovičku.

„Za svojím manželom stojím, myslím si, že tie reči vznikli, keď som išla pre manželovu zaneprázdnenosť na dovolenku sama s deťmi. Ľudia videli, že odchádzam s kuframi a už na druhý deň sa o tom všade hovorilo. Že som si zbalila kufre a opustila ho. Ale nie je to pravda, o čom svedčí aj tento dom,“ uviedla s trpkosťou v hlase vyštudovaná veterinárka.