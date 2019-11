V Lazoch pod Makytou vyriešili nedostatky po svojom: Nápad akčných mamičiek chváli celá dedina!

V malej obci sa podarilo to, čo je aj vo väčších mestách mnohokrát problémom. Šikovné mamičky spojili sily a pre svoje deťúrence vybudovali materské centrum.

Tí najmenší Lazovčania už nemusia vysedávať doma, ale v útulných priestoroch sa môžu vyblázniť spolu s ostatnými deťmi pod dohľadom svojich rodičov či starých rodičov. Zrenovované materské centrum v bývalom sklade spája všetky generácie.

V pôrodnici sa nerodia len deti, ale aj skvelé nápady. „Vôbec sme sa nepoznali, spoznali sme sa až v pôrodnici. Potom sme chodievali spolu kočíkovať a bavili sme sa, že by bolo fajn, keby sme sa mohli niekde stretávať aj s našimi deťmi,“ prezradila Petra Panáčková (34). Mamičky oslovili s nápadom otvoriť centrum riaditeľa Základnej a materskej školy v Lazoch pod Makytou Milana Kuchtu, ktorý sa pre myšlienku okamžite nadchol.

Hneď po objavení priestorov sa mamičky aj so svojimi manželmi pustili do práce. V dvoch zrenovovaných miestnostiach, ktoré sa vďaka akčným mamičkám premenili na materské centrum s príznačným názvom Lazovček, to už žije. Mamičky sa stretávajú dvakrát za týždeň. „Máme pripravené aj nejaké kreatívne tvorenie s deťmi, radi by sme aj rôzne prednášky pre mamičky,“ uviedla Panáčková. Podľa slov ďalšej zo zakladateliek Anny Kataníkovej (30) chcú Lazovček ďalej rozvíjať. „Ľudia nás podporujú, obec aj škola nám prispievajú, za čo sme veľmi vďační,“ dodala Kataníková.