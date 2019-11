Petra Vlhová po nešťastnom vypadnutí v Levi: Opäť budem riskovať!

Raz sa to musí podariť. Tak týmto heslom sa riadi Petra Vlhová (24), ktorá v sobotňajšom slalome vo fínskom Levi siahala na víťazstvo, no po chybe v hornej časti trate 2. kola spadla a bolo po nádejach.

„O týždeň sú preteky v americkom Killingtone, zase pôjdem naplno,“ povedala pre RTVS jedna z najlepších alpských lyžiarok sveta.

Bez risku to v dnešnom vrcholovom lyžovaní nejde. Vlhová minulú sezónu ťažila nielen zo svojho talentu, z fyzičky, ale aj zo zdravej dávky rizika a táto kombinácia slávila úspech. Úvodný slalom Svetového pohára 2019/2020 si rozohrala výborne, po prvom kole viedla o 0,13 s pred najväčšou hviezdou súčasného alpského lyžovania Američankou Shiffrinovou. „To prvé kolo sa mi išlo veľmi dobre, mala som z neho dobrý pocit,“ potvrdila Petra.

Nešťastná trinástka

V druhom kole však prišiel šok. Vlhová sa vydala na trať ako posledná, začala dobre, ešte na prvom medzičase zvýšila svoj náskok o stotinu, no na 13. bránke vbehla do ryhy a nečakane vypadla. „Spravila som chybu, ktorá sa mi nestala veľmi dlho a veľmi dlho ma bude mrzieť. Išla som buď, alebo, tentoraz som vypadla, ale kto neriskuje, nezvíťazí. Musím to predýchať, je však začiatok sezóny, máme ďalšie preteky, v USA sa budem snažiť ísť na riziko rovnako ako tu a raz to určite vyjde,“ uzavrela Vlhová.

Čo teraz Peťu čaká:

- transfer do USA

- obrovský slalom v Killingtone (30.11.)

- slalom v Killingtone (1.12.)