Hokejisti majú obľúbenú pochúťku: Burger je hitom aj v popradskej šatni!

Kamzíci z Popradu majú svoj burger. Stal sa najobľúbenejším a chutí aj samotným hokejistom. V Poprade v pivárni Dobré časy sme objavili burger Kamzík. Mohlo to mať len dve vysvetlenia. Buď v ňom použili kamzičie mäso, alebo použili názov popradského hokejového klubu...

Majiteľ podniku Adam nám to vysvetlil. „S Kamzíkmi, myslím tým, samozrejme, hokejistov, už dlho spolupracujeme a prišiel taký nápad, skúsiť ich propagovať ešte aj trochu inak. No a vymysleli sme burger Kamzík. Má bohaté a veľmi špecifické zloženie, a preto je aj cena trochu vyššia ako pri ostatných burgeroch. Nevedeli sme, ako to dopadne a ostali sme veľmi milo prekvapení. Stal sa najpopulárnejším a najobľúbenejším,“ dozvedeli sme sa od výrobcu burgera. Za dva roky predali viac ako päťtisíc kusov tejto pochúťky. Okrem výroby burgera robia v spomínanom podniku aj iné zaujímavé hokejistické akcie.

„Popradskí hokejisti si u nás napríklad vyskúšali aj povolanie čašník. Vymenili hokejové dresy za čašnícke rovnošaty a obsluhovali hostí. Tí zase prišli v hokejových dresoch.“

Aj samotní popradskí hokejisti si spomínané akcie pod Tatrami pochvaľujú. Úlohu čašníka si nedávno vyskúšal aj reprezentačný útočník Patrik Svitana.

„Vzdelanie na to mám a aj prípravu z hokeja. Lebo aj čašník musí mať dobrú kondičku. Takže ako zadné dvierka by som si tu mal začať niečo zahovárať, ale dúfam, že až tak o 10 rokov. Teraz sa musím sústrediť na hokej,“ vyjadril sa s úsmevom líder popradského tímu Svitana. A na otázku, či mu chutí ich kamzičí burger, reagoval jednoznačne:

„Nechal som si domov pre seba aj manželku zabaliť rovno dva. Naozaj aj medzi chlapcami je veľmi obľúbený. Aj minule do kabíny si jeden narodeninový oslávenec dal priniesť rovno tridsať kusov.“

Burger Kamzík

Cena: 7,50 €

Zloženie: čisté hovädzie mäso, slanina, volské oko, čedar syr, ovčí syr, brusnice, vajíčko, zelený šalát, červená cibuľa, paradajka, uhorka, domáci dressing, domáca žemľa.