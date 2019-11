Agresívny útok v košickej MHD: Kedy je podľa odborníka možné použiť nutnú obranu?

Šokujúce video z autobusu MHD v metropole východu zachytáva útok muža na tínedžera (16). Polícia k zverejnenému videu na sociálnej sieti priložila aj žiadosť, aby im verejnosť pomohla s identifikáciou útočníka. Šírenie výzvy s tisíckami pozretí pomohlo v krátkej dobe mužom zákona zistiť totožnosť agresora.

Incident vyvolal aj vášnivú diskusiu o tom, či mohli spolucestujúci zakročiť a chlapcovi pomôcť. K útoku na mladíka došlo začiatkom minulého týždňa v mestskej časti Košice - Sever. Zverejnené video z kamery autobusu, ktoré si za menej ako 24-hodín stihlo pozrieť vyše 60-tisíc ľudí, zachytáva prekvapivý útok tridsiatnika na ničnetušiaceho mladíka.

Agresor s ružou prudko pristúpil k chlapcovi, ktorý s mobilom v ruke sedel na sedadlách v zadnej časti vozidla. Keď mu ju podal, uštedril tínedžerovi údery do tváre a oka. Útok si našťastie nevyžiadal lekárske ošetrenie. Podľa polície došlo vďaka výzve cez sociálnu sieť k rekordnému zdieľaniu príspevku. „informovala v sobotu polícia na sociálnej sieti.

Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová doplnila, že 34-ročného muža už obvinili z trestného činu výtržníctva. „Po vykonaní potrebných procesných úkonov bude umiestnený do cely policajného zaistenia s podnetom na vzatie do väzby. Za tento skutok mu hrozí v prípade dokázania viny až trojročné väzenie,“ informovala Mésarová.

Kedy platí nutná obrana Otvoriť galériu Tomá Čerepán Zdroj: fb/pz Tomáš Čerepán, právnik



Ak sa v takomto prípade občan rozhodne fyzicky zasiahnuť proti útočníkovi a svojim zásahom by spáchal trestný čin, tak by sa to mohlo považovať za nutnú obranu, pričom podstatou nutnej obrany je odvracanie útoku človeka na záujmy, chránené trestným zákonom. O nutnú obranu ide aj vtedy, keď osoba odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok namierený proti inej osobe, čo by bolo možné aplikovať aj na tento konkrétny prípad. Pri posudzovaní, či išlo o nutnú obranu, je dôležité, že obrana nesmie byť zjavne neprimeraná útoku.