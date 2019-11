Študentka si privyrába tučné peniaze ako striptérka: Prekvapí vás, čo od nej väčšina mužov chce

Ellen (24) z anglického mesta Brighton študuje za zdravotnú sestru a po víkendoch si zarába ako striptérka.

Blondína tvrdí, že v striptízovom klube sa k nej ľudia správajú slušnejšie, než ako keď praxuje v nemocnici. ,,Chcem pomáhať ľuďom, pochádzam z rodiny zdravotných sestier. Ale realita je ťažká a únavná,“ povedala v dokumente BBC s názvom Girls on Girls. V klube tancuje na dve piesne – na prvú v spodnej bielizni a na druhú hore bez. Jediné, za čo však dostáva zaplatené, sú súkromné tance, tzv. lap dance, keď sa zvŕta klientovi okolo lona.

,,Keď netancujeme pri tyči, chodíme po klube a snažíme sa hostí presvedčiť, aby si zaplatili súkromný tanček, pri ktorom sme úplne nahé,“ vysvetľuje Ellen. Prekvapuje však tým, že väčšina mužov, ktorí si ju zaplatia, sa chce hlavne vyrozprávať. ,,Často mi dajú 400-500 libier a to len za to, že sedíme a rozprávame sa. Sme ako drahé poradkyne, je to skvelé,“ pochvaľuje si dievča, ktoré dokáže za noc takto zhrabnúť aj 2500 libier.

,,Ľudia si myslia, že sme prostitútky, ktoré spia so ženáčmi, ale to tak vôbec nie je. A na konci noci aj ja odchádzam k svojmu manželovi,“ hovorí Ellen. So svojím dnes už zákonitým partnerom sa zoznámila práve v striptízovom klube. Má dve deti a mladá blondína sa tak stala ich nevlastnou mamou. ,,Spoznal som ju vďaka jej profesii, tak ju nemôžem presviedčať, nech prestane. Dôverujem jej na 100 %,“ povedal muž menom Si v dokumente BBC.