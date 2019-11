Podľa novej teórie Kennedyho aj Marilyn zavraždila mafia: Kráska mala zomrieť šokujúcim spôsobom!

Táto teória tu ešte nebola. Oficiálne sa Marilyn Monroe predávkovala barbiturátmi, prezidenta J. F. Kennedyho zastrelil Lee Harvey Oswald. Herec Gianni Russo (75), ktorý mal kontakty s podsvetím, však tvrdí, že oboch zabila talianska mafia.

Gianni Russo mal najznámejšiu rolu vo filme Krstný otec. Tvrdí však, že s mafiou prišiel do styku aj v reálnom živote. V mladosti pracoval pre bossa Franka Costella a poznal aj ďalších šéfov - Sama Giancana a Carla Gambina. Z tohto prostredia má informácie, ktoré teraz zverejnil v šokujúcom interview pre denník Daily Mail.

Ako prvá zomrela 4. augusta 1962 Marilyn Monroe. Tri dni predtým sa nachádzala v dovolenkovom rezorte v Nevade. Okrem nej bol rezort plný mafiánov. Marilyn totiž poverili úlohou vylákať tam J. F. Kennedyho a aj jeho brata Roberta. Potom mali mať sex v trojici. Mafiáni si to chceli tajne odfotiť a potom oboch vydierať, prípadne im zničiť kariéry.

Nič z toho však nevyšlo. Do Nevady prišli len Robert a jeho otec Joe, JFK sa nedostavil. Navyše, aj Marilyn si postavila hlavu. Podľa Russa kričala: „Nie som nikoho handrová bábika. Idem to povedať médiám!“ Tým si podpísala rozsudok smrti. Russo tvrdí, že ju zabil nájomný vrah prezývaný Doktor. Bol to povolaním anestéziológ, ktorý urobil pre mafiu viacero veľkých vrážd. Marilyn zabil vpichnutím vzduchu injekciou cez genitálnu oblasť. Vytvorila sa jej tým aneuryzma, ktorá ju usmrtila.

Mohla žiť

Russo však tvrdí, že mohla žiť. V tú noc volala svojmu exmanželovi, aby prišiel po ňu. „Joe DiMaggio bol v San Franciscu. Bol kúsok odtiaľ. Mohol po ňu ľahko prísť. Namiesto toho však zavolal Sinatrovi, ktorý tam bol tiež,“ vraví Russo. Problém bol v tom, že Frank Sinatra pre mafiu celú akciu s Marilyn ako volavkou organizoval. DiMaggiovi odkázal, nech si hľadí svojho. A ten to urobil, za čo ho Russo teraz častuje výrazmi, z ktorých zbabelec je ešte ten najjemnejší. „Ak by ju odtiaľ dostal a upokojil, mohla ešte žiť!“ tvrdí herec.

Kennedyovci zradili

Potom prišli na rad bratia Kennedyovci. V tomto prípade bola podľa Russoa dôvodom pomsta mafie. Hlava klanu Joe Kennedy mal totiž s bossom Costellom dobré vzťahy už od čias prohibície, keď spolu robili kšefty. Mafia potom využila svoj vplyv na odbory, aby John vyhral prezidentské voľby. Tá za to očakávala, že JFK podnikne inváziu na Kubu a oni opäť získajú stratenú kontrolu nad tamojšími kasínami.

Stal sa však presný opak. CIA síce vycvičila kubánskych exulantov, ktorí sa vylodili v Zátoke svíň, boli však porazení. Americké námorníctvo, ktoré bolo pripravené podporiť ich, totiž nikdy takýto rozkaz od prezidenta nedostalo. Naopak, nariadil mu stiahnuť sa. John tiež za ministra spravodlivosti vymenoval svojho brata Roberta, ktorý spustil kampaň proti organizovanému zločinu.Keď to nevyšlo, tak sa ten istý mafián, ktorý JFK dostal do úradu prezidenta, rozhodol aj pre jeho vraždu.

Strelec v kanáli

V Dallase mali podľa Russoa tri mafiánske klany troch rôznych strelcov. Najlepšiu pozíciu mal Johnny Roselli ukrytý v kanáli, ktorý vypálil smrtiacu guľku. Russo tvrdí, že neskoršie vyšetrovanie sa dostalo Rosellimu na stopu. No ešte skôr, ako mohol byť vypočutý, našli jeho rozštvrtené telo v sude... A tak to celé hodili na Leea Harveyho Oswalda, ktorý bol oficiálne označený za jediného strelca.

Na otázku, či sa po všetkých týchto odhaleniach nebojí o svoju bezpečnosť, Russo odpovedal s úsmevom, že nemá čoho. „Všetkému už je koniec. Nikto z nich už nie je medzi živými,“ uzavrel príbeh, ktorý opäť rozvíri stojaté vody konšpiračných teórií.