Miliardár Bloomberg kandiduje na amerického prezidenta: Výsmešná reakcia Trumpa

Americký miliardár, podnikateľ a politik Michael Bloomberg v nedeľu oficiálne oznámil svoju kandidatúru za prezidenta USA.

Informovala o tom agentúra AP. Bloomberg (77), bývalý starosta New Yorku, oznámil svoju kandidatúru v písomnom vyhlásení uverejnenom na webovej stránke svojej kampane, pričom tvrdí, že je jedinečne pripravený poraziť v budúcoročných voľbách súčasného prezidenta Donalda Trumpa. "Kandidujem za prezidenta, aby som porazil Donalda Trumpa a znovu vybudoval Ameriku," napísal Bloomberg.

"Nemôžeme si dovoliť ďalšie štyri roky bezohľadného a neetického konania prezidenta Trumpa... Predstavuje existenčnú hrozbu pre našu krajinu a naše hodnoty. Ak vyhrá ďalšie funkčné obdobie, zo škôd sa nemusíme nikdy spamätať," varoval miliardár. Bloomberg urobil vo štvrtok ďalší krok potrebný na to, aby mohol v budúcom roku kandidovať za prezidenta USA. Ako uchádzač o nomináciu Demokratickej strany totiž vyplnil formulár, ktorý zaslal americkej Federálnej volebnej komisii (FEC).

AP pripomína, že Bloomberg už predtým vyplnil prihlášky do demokratických primárok v troch amerických štátoch. Bloomberg patrí k najbohatším ľuďom na svete. Hodnota jeho majetku presahuje 50 miliárd dolárov. Tento bývalý starosta New Yorku ešte skôr prisľúbil, že vynaloží viac ako 100 miliónov dolárov na to, aby pomohol v budúcoročných voľbách poraziť úradujúceho prezidenta Donalda Trumpa, a to bez ohľadu na to, či on sám bude alebo nebude kandidovať.

Bloomberg bol dlhé roky demokratickým politikom, v roku 2001 však prešiel k republikánom a od roku 2007 pôsobil ako nezávislý. K Demokratickej strane sa vrátil až vlani. Trump nedávno povedal, že Bloomberg nebude úspešný, ak sa pustí do boja o prezidentskú funkciu. "Michaelovi to nevyjde, lebo nemá to, čo treba pre úspech," uviedol Trump. Vyhlásil však tiež, že so žiadnym iným kandidátom by v prezidentských voľbách nesúperil tak rád ako s Bloombergom, ktorý je tiež miliardárom.

Bloomberg sa obáva, že v súčasnosti nie je v demokratickom tábore nikto, kto môže vo voľbách poraziť prezidenta Donalda Trumpa, uviedol pred časom jeho poradca Howard Wolfson. Agentúra DPA nedávno pripomenula, že Bloombergova kandidatúra by ohrozila všetkých popredných demokratických kandidátov, najmä však bývalého viceprezidenta Joea Bidena.

Trump v reakcii na možné ohrozenie z Bloombergovej strany uviedol, že boj o Biely dom mu nevyjde, ale na druhej strane "uškodí Bidenovi". Vyhlásil tiež, že Bloomberg minie na svoju kampaň veľa peňazí. Bez bližšieho vysvetlenie Trump vyhlásil, že Bloomberg má "vážne problémy: nejaké osobné a plno ďalších problémov."