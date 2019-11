Draisaitl a McDavid sú na nezastavenie: Na konte už majú takmer sto bodov

Útočníci Leon Draisaitl a Connor McDavid sú v úvode aktuálnej sezóny zámorskej NHL na nezastavenie.

V 25 dueloch za Edmonton Oilers nazbierali dovedna úctyhodných 93 bodov a kraľujú produktivite profiligy. Dvadsaťštyriročný Nemec figuruje na prvom mieste s bilanciou 16+31, jeho o dva roky mladší kanadský spoluhráč má na konte o jeden bod menej (18+28). Výborná forma dvojice mladíkov pomáha celému tímu "olejárov", ktorý je lídrom Pacifickej divízie a v rámci konferenčnej tabuľky mu patrí druhá pozícia.

Draisaitl s McDavidom ukázali svoju výnimočnosť aj v sobotňajšom súboji na ľade Vegas Golden Knights, kde zvíťazil Edmonton 4:2. Prvý menovaný sa prezentoval troma asistenciami a druhý dvoma gólmi, vďaka čomu natiahol svoju bodovú šnúru na desať duelov. "Veľa sa hovorí o nás dvoch, ale myslím si, že sme podali dobrý výkon ako tím. Všetko to začalo od brankára Mika Smitha," uviedol McDavid pre NHL.com.

Oilers nevyšiel štvrtkový zápas v Kalifornii proti Los Angeles Kings, v ktorom prehrali hladko 1:5. Nedarilo sa ani Draisaitlovi, ten ukončil duel s nulou na bodovom konte, čo sa mu predtým nestalo v trinástich vystúpeniach v rade. "Je pozitívne, že dokážeme na nevydarené stretnutie odpovedať zlepšeným výkonom. Je dobré, že máme v tíme veľa hráčov, ktorí dokážu byť k sebe kritickí a vedia sa poučiť z chýb," hovoril Draisaitl.

V ostatných trinástich sezónach Oilers iba raz prenikli do play-off a stroskotali v konferenčnom semifinále. Edmonton preto dlhodobo čaká na tímový úspech a generácia hráčov okolo McDavida by to mala zmeniť. "Dobré tímy vedia, čo majú robiť a čo musia urobiť, aby sa dostali do vyraďovacej fázy. Nemáme zbytočné série prehier a som rád, že neodovzdávame konkurentom body zadarmo," doplnil McDavid.