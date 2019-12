Aromaterapia na dobrú náladu aj proti chorobám: Odborníčka poradí, ako si prevoňať bývanie

Nikto nepochybuje, že čuch je dôležitý zmysel a náš nos nám pomáha jasnejšie vnímať okolie.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Varuje nás pred pokazeným jedlom, ale tiež nám umožňuje tešiť sa z rozkvitnutej lúky, jesenného dažďa alebo z koláča, rozvoniavajúceho po celom byte. Väčšina z nás má svoju obľúbenú vôňu, ktorá zahreje na duši. Viete však, že vône môžu naozaj liečiť?

Aromaterapia patrí k veľmi starým vedám. Kedysi ju ľudia využívali hojne, v modernej dobe šla trochu do úzadia. Veď mohla by nejaká vôňa vyliečiť chorobu? Keď sa však zamyslíme, musíme dôjsť k názoru, že mohla. Obrátili sme sa na odborníčku, vyštudovanú biochemičku Máriu Piknovú z portálu Aroma-explorer. Poradila nám, ako si prevoňať a spríjemniť sychravé obdobie, keď sa nám nič nechce, chýba slniečko a za oknami striehnu okrem zimy a dažďa ešte aj choroby. Chceli by ste energiu, dobrú náladu alebo odohnať depresiu?

Ako vône fungujú?

Mária Piknová, aromaterapeut z portálu Aroma-explorer

pri vdychovaní vyvolajú čuchový vnem a súčasne sa aj absorbujú do mozgu

prenikajú do pľúc a pľúcnych alveol

vstrebávajú sa cez kožu a sliznice

pri orálnom podaní ovplyvňujú črevný ekosystém a vstrebávajú sa črevnou sliznicou

Esenciálne oleje získané z rastlín môžu potešiť náš čuch aj chuťové poháriky. Vedecké výskumy však odhalili, že dokážu oveľa viac! Naše telo dokáže tieto aromatické látky rozpustné v tukoch aj účinne absorbovať. Zložky esenciálnych olejov majú schopnosť prenikať do nášho tela rôznymi cestami:

Vo všetkých prípadoch skončia nakoniec v našom krvnom obehu.

Na zahriatie

Proti pocitu chladu vám pomôžu oleje s hrejivým účinkom, ktoré stimulujú krvný obeh a pri aplikácii na kožu vyvolávajú pocit tepla až lokálne začervenanie kože. Ideálne je použiť ich ako súčasť masážneho oleja, samozrejme, v správnom riedení. Pri mnohých olejoch tohto typu platí „menej je viac“ a používa sa maximálne 6 - 9 kvapiek esenciálneho oleja na 30 ml nosného rastlinného oleja (napríklad mandľového).

Zázvor je silne stimulujúci, prehrievajúci, povzbudzujúci. Ideálny olej pri únave, studených končatinách či stuhnutých svaloch.

Klinček pomáha proti bolesti svalov a kĺbov, najmä vďaka vysokému obsahu zlúčeniny eugenol. Ako súčasť masážnych zmesí stimuluje krvný obeh, tlmí bolesť, pomáha relaxovať a uvoľňovať stuhnuté svaly. Používa sa v nižších koncentráciách, 3-4 kvapky na 30 ml nosného oleja. Na psychiku pôsobí povzbudzujúco a antidepresívne.

Čierne korenie patrí k najlepším olejom na stimuláciu krvného obehu. Pôsobí hrejivo, tlmí bolesť, odstraňuje svalovú stuhnutosť.

Na dobrú náladu

Výber olejov je veľmi individuálny a treba sa jednoducho nechať viesť pocitmi. Vône si spájame, či už vedome, alebo podvedome, s pozitívnymi či negatívnymi zážitkami a predstavami. Na väčšinu ľudí pôsobia pozitívne esenciálne oleje z kôry citrusov, čiže citrón, pomaranč, grapefruit alebo limetka. Podľa niektorých štúdií tieto oleje zmierňujú stres, pôsobia antidepresívne, či dokonca zmierňujú úzkosť z operačných zákrokov, či návštevy lekára. Takýto účinok bol pozorovaný pri rozprašovaní pomarančového oleja v čakárni zubára.

Na relax

Pokiaľ ide o emócie a duševnú pohodu, dôraz treba klásť na to, čo človeku v danej chvíli vonia. Kým pri olejoch na kašeľ môžeme pri výbere zohľadniť prítomnosť účinných látok, podobne ako pri liečivách, emócie a naše prežívanie sú vysoko individuálna záležitosť. Pri výbere olejov na relax platí to isté, čo pre oleje na dobrú náladu – siahnuť po takých vôňach, pri ktorých sa cítime v pohode a máme pocit, že je to to pravé.

Ak by sme však predsa len chceli nejaké esenciálne oleje, pri ktorých zrelaxujete, menovať, boli by to kadidlo či myrha, ktoré sa celé stáročia používali pre svoje meditatívne a upokojujúce účinky. Zabudnúť nesmieme ani na olej z levandule lekárskej.

Na povzbudenie Otvoriť galériu bunch of fresh rosemary Zdroj: iStockphoto

Rozmarín sa používa už oddávna na povzbudenie a zlepšenie pamäti. Jeho stimulujúce účinky na našu psychiku potvrdzujú aj súčasné výskumy. Podporuje, povzbudzuje, zlepšuje sústredenie. Možno difúzovať či používať formou osobného inhalátora.

Eukalyptové oleje pôsobia stimulačne, zlepšujú sústredenie, čulosť. Pomôžu rozptýliť melanchóliu, oživiť ducha a prebudiť sa z letargie. Podobný účinok ako eukalyptus vykazuje aj gáfrovník lekársky.

Spomínané oleje možno difúzovať, či inhalovať. Nie sú vhodné na priamu inhaláciu u detí do 12 rokov.

Proti depresii

Nápomocné bývajú esenciálne oleje, ako je levanduľa pravá, ružové drevo, bergamot, rosalina alebo napríklad semená koriandra. Všetky obsahujú vo väčšom množstve látku linalool, ktorý podľa dostupných štúdií pôsobí anxiolyticky, čiže proti úzkosti. Klasickými antidepresívnymi olejmi sú oleje z kôry citróna, pomaranča či grapefruitu.

Na upchatý nos

Dobrý účinok vykazujú najmä oleje s vyšším obsahom látky 1,8-cineol, kam patria niektoré eukalyptové oleje. Pomáhajú riediť hlien a tlmiť kašeľ. Ich použitie u detí je však kontroverzné a sú na to rôzne názory. U detí môžu byť alternatívou, hoci nie rovnako účinnou, oleje z ihličnanov, napríklad borovica a cyprus.