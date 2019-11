Škandál v Hollywoode! Justin Timberlake je ženatý, načapali ho pri nežnostiach s inou

Justin Timberlake (37) vyrazil v piatok večer s kolegami na pohárik. A zatiaľ čo si užívali na balkóne, hudobník a herec sa držal za ruku s kolegyňou Alishou Wainwright (30).

Dvojicu tiež odfotili vo chvíli, keď Alishina ľavá ruka ohmatávala Justinove pravé koleno. Justinova manželka Jessica Biel (37) bola doma so synom. Justin nemal na ľavej ruke snubný prsteň, takže sa mnohí domnievajú, že sa s Jessicou rozišli.



Justin natáča s Alishou nový film v New Orleans, v snímke pritom hrajú milencov. Justin sa mal v spomínanom bare opiť pod obraz. ,,V jednej chvíli jej normálne vzal ruku a položil si ju na svoje koleno. Ona mu potom jemne hladkala stehno. On si po chvíli vzal jej ruku do oboch dlaní a hral sa s ňou," cituje The Sun.

Fotky intímnych dotykov už obleteli svet. Timberlake je s Jessicou Biel ženatý sedem rokov, majú spolu syna Silasa (4). V Hollywoode sa o nich hovorí ako o najpevnejšom partnerstve. To už je ale možno minulosť.