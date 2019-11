Hrbatéu žreb urobil radosť: Čechov som si tajne želal

Slováci sa v bojoch o finálový turnaj Davisovho pohára stretnú s výberom Česka.

Slováci sa proti Čechom pokúsia napraviť februárovú kvalifikačnú prehru s tohtoročnými finalistami Kanaďanmi. "Musím povedať, že Čechov som si tajne želal ako súpera. Česi sú na podobnej úrovni ako my, hráčsky sme na tom kvalitatívne rovnako. Je to jeden z mála súperov, s ktorým máme celkom dobrú šancu vyhrať. Vzhľadom na to, koho sme mohli dostať, je to veľmi prijateľný žreb. Pravda, je to derby a tie nikdy nie sú jednoduché. Je super, že Čechov privítame doma, ešte sa rozhodneme, na akom povrchu sa bude hrať," povedal pre TASR kapitán slovenského daviscupového tímu Dominik Hrbatý.

Česi získali Davisov pohár trikrát, v kvalifikácii o finálový turnaj 2019 prehrali s Holanďanmi. Zápas Slovenska s Českom bude vôbec prvý v histórii. "Bude to prestížne derby. Síce nehráme doma, ale nemusíme cestovať ďaleko, prostredie v Národnom tenisovom centre v Bratislave poznáme, takže sa na zápas tešíme. Slováci majú vyrovnaných hráčov. Rovnako ako my, ani oni nemajú hráča v prvej stovke, ale majú kvalitných deblistov - Poláška so Zelenayom. Bude záležať na aktuálnej forme," citoval web iDnes.cz kapitána ČR Jaroslava Navrátila.

Ten sa bude zrejme spoliehať na Jiřího Veselého, ktorého doplnia mladí háči, medzi nimi víťaz juniorského US Open Jonáš Forejtek, ktorý v septembrovej baráži rozhodol o víťazstve nad Bosnou a Hercegovinou.



kvalifikácia o postup na finálový turnaj Davisovho pohára 2020:

*Chorvátsko - Pakistan/India

Maďarsko - Belgicko

Kolumbia - Argentína

USA - Uzbekistan

Austrália - Brazília

Taliansko - Kórejská republika

Nemecko - Bielorusko

Kazachstan - Holandsko

SLOVENSKO - Česko

Rakúsko - Uruguaj

Japonsko - Ekvádor

Švédsko - Čile

* o domácom prostredí sa rozhodne dodatočne