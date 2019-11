Boris Vlha sa na Petine preteky odmieta pozerať: Bolelo ma brucho, bol som nervózny

Po dlhom čase nestál v štartovej búdke v pretekoch Svetového pohára a svoju sestru povzbudzoval iba na diaľku pred televízorom. Boris Vlha zostal doma s partnerkou Simonou a čerstvo narodenou dcérkou Lujzou.

Keď videl, čo sa Petre stalo v 2. kole úvodného slalomu sezóny vo fínskom Levi, zatmilo sa mu pred očami. Výborne rozbehnuté preteky s líderskou pozíciou po 1. kole sa pre ňu skončili predčasne bez bodov do klasifikácie disciplíny aj celkového poradia SP.

"Pozeral som sa na televízor a bol som bezmocný. Nič som jej nemohol povedať, bolo to veľmi ťažké. Bolelo ma brucho, bol som nervózny. Neviem, či si pozriem ďalšie preteky v Amerike," začal Boris Vlha hodnotenie sobotňajších pretekov a vzápätí pokračoval: "Zajazdila však vynikajúco. V 1. kole nemala ideálnu strednú časť roviny hore po vlnách. Tam trochu zaostala, ale v strmine zrýchlila o štyri desatiny. Celkovo jazdila čisto a vyvarovala sa chýb z minulej sezóny, keď dvíhala lyže a strácala kontakt so snehovou podložkou. V tom jej unikali stotinky sekundy, ale teraz jazdila pekne lyžami po snehu. Aj kondične to bolo dobré. Cítila sa fajn, čo mi potvrdila v telefóne večer pred pretekmi. Boli sme v kontakte, aj sme si písali, a mal som z nej na diaľku dobrý pocit."

K nešťastnému 2. kolu Boris Vlha podotkol: "Začala dobre, bolo vidieť, že veľmi chcela uspieť. Škoda tej chyby, keď točila na hrane príliš pod bránkou v strmine. ´Prepružilo´ ju a spadla... Nešťastný moment, ale čo už narobíme. Celkovo si dokázala, že na to má. Lyžovanie nie je tenis. Tam keď prehráš jeden gem, ideš ďalej a môžeš ešte vyhrať. Rovnako tak na motorke. Spadneš, vstaneš a dobehneš to. V slalome urobíš chybu a skončíš."

Boris Vlha si nemyslí, že nedokončený úvodný slalom sezóny môže mať negatívny vplyv na ďalšie preteky jeho sestry v tejto sezóne. "Shiffrinová má už na začiatku náskok, ale sezóna je dlhá a stať sa môže všeličo. Verím, že to Peťu ´nakopne´ a v ďalších pretekoch potvrdí svoje vysoké ambície," poznamenal starší brat druhej najlepšej zjazdárky uplynulej sezóny vo Svetovom pohári.

Boris od začiatky "veľkej" kariéry svojej sestry pevne stojí po jej boku v pretekoch aj počas prípravy. Narodenie dcérky ho však na určitý čas vyradilo z lyžiarskeho kolotoča a Tím Vlha sa musí v týchto týždňoch zaobísť bez svojho stáleho člena. Dokedy potrvá táto prestávka? "Chcel by som byť pri tom už v pretekoch v St. Moritzi pred Vianocami, ale uvidíme, ako to ženy doma budú zvládať. Zatiaľ to s malou zvládame. Je zdravá a rastie," rozlúčil sa Boris Vlha.

Petra Vlhová bude ešte dva dni trénovať vo Fínsku a potom naberie letecky smer zámorie. V americkom Killingtone sa už na budúci víkend uskutočnia ďalšie dvoje preteky Svetového pohára žien v technických disciplínach. V sobotu 30. novembra bude na programe obrovský slalom a o deň neskôr slalom.