Neuveriteľná smola Mira Konôpku na Le Mans v Šanghaji: Po sľubnom víkende prišla krutá rana!

Riskantná taktika nevyšla! Slovenský automobilový pretekár Miroslav Konôpka (56) štartoval v nedeľu s tímom ARC Bratislava na štvorhodinových pretekoch prvého kola áziskej série Le Mans v čínskom Šanghaji. Po sľubne sa rozbiehajúcom boji prišla hodinu pred koncom krutá rana osudu. Jeho monopostu došlo palivo.

Po troch hodinách strávených na trati prvého kola kvalifikácie na legendárne vytrvalostné preteky Le Mans, postretla tím ARC Bratislava neuveriteľná smola. Monopost s príznačným menom Anča nestačil kvôli nedostatku paliva prísť do boxov. Za volantom sa v tej chvíli nachádzal domáci jazdec Kang Ling, ktorý zvolil mimoriadne riskantnú taktiku. S benzínom išiel doslova na doraz, nakoľko chcel udržať prvé miesto, na ktorom sa ARC Bratislava držal dlhodobo. Iba 100 metrov pred príchodom do boxov sa miestnemu borcovi zadusil motor a nestihol tak už dotankovať.

„Čo na to povedať, došlo nám palivo... Je to škoda, že po troch hodinách za volantom sa nám stane práve toto. Ale taký je motošport. Ospravedlňujem sa celému tímu. Dúfam, že na budúce to bude lepšie,“ kajal sa nešťastník Ling. Po tom, čo Miro Konôpka a tím ARC Bratislava nezískal v Šanghaji ani jeden bod, je len veľmi malá šanca na to, že by celú ázijskú sériu vyhral a kvalifikoval sa tak na prestížne preteky Le Mans. „Ťažko sa mi to hodnotí. Chceli sme vyhrať! Dlho sme viedli... Išli sme však úplne na hrane a až príliš sme riskovali. Bohužiaľ sa nám to stalo osudným. Nevyhrali sme a stratili sme všetko,“ zhodnotil smutný Konôpka.