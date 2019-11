Sestry nejedia žiadnu zeleninu, len surové srdcia, jazyky či paprčky: Účinky si nevedia vynachváliť

Dve sestry trpiace autoimunitným ochorením sa neúspešne snažili vyliečiť diétou založenou na príjme rastlinnej stravy. Tvrdia, že hrozných symptómov sa zbavili, až keď začali začali prijímať surové mäso.

Ashley (26) a Sarah (23) Armstrong z amerického štátu Illinois trpeli od svojich tínedžerských rokov autoimunitným ochorením. Aby zlepšili svoj zdravotný stav, vyskúšali viacero diét, informuje DailyMail. Či už tých založených na rastlinnej strave, makroživinách alebo tradičných nízkokalorických.

Sestrám sa najviac osvedčila diéta pozostávajúca zo surového mäsa. Pochutnávajú si rady na neuvarených orgánoch, tuku a vajíčkach. Od júna, kedy začali s diétou, sa mali zbaviť niektorých chronických príznakov ich ochorenia - zápchy, nadúvania, depresií, únavy, problémov s obehovou sústavou i Raynaudovým syndrómom. Sú hrdé na to, že dokážu zjesť celé zviera "od nosa až po chvost".

Na instagramovom účte poučujú svojich 12 000 sledovateľov o výhodách tejto diéty a dokonca sa podieľajú na spolutvorbe knihy receptov. Tá by mala vyjsť na začiatku ďalšieho roka.

Študentka strojárskeho inžinierstva Ashley prezradila, že bolo pre nich veľmi ťažké získať všetky výživné látky pri ostatných diétach: "Táto diéta nám skutočne veľmi pomohla. Celé roky malo naše autoimunitné ochorenie obrovský dopad na náš život. Aj napriek tomu, že sme jedli zdravo a cvičili sme, nič nepomáhalo."

Časom im aj každodenné úlohy spôsobovali problémy: "Keď sa ohliadnem späť, vidím, že sme nemali dostatok živín. Zelenina neobsahuje v porovnaní so surovým mäsom kvalitné živiny a tiež dráždila náš tráviaci systém. Akonáhle sme prešli na túto diétu, cítili sme sa úžasne. A taktiež - surové mäso chutí skvelo."

Farmárka Sarah dodáva: "Surové mäso je nielen veľmi chutné, ale taktiež výživnejšie ako varené jedlá. Jadrom našej stravy sú steaky, sadlo, losos a pečeň. Ako prvé jedlo dňa si rady dáme surový steak s hromadou tuku."

"Na večeru zjeme čokoľvek od srdca, jazyka, bravčových paprčiek, kuracích nožičiek, bračové mäso až po vajíčka. Nie je divné, obmedzujúce alebo asociálne jesť takto. Existuje toľko zvierat, ktoré sa dajú vyskúšať, a povzbudzujeme ľudí, aby taktiež začali s touto diétou a aby sa nebáli takto stravovať, keď budú vonku s priateľmi alebo rodinou. Páči sa nám to, sme na to hrdé a dúfame, že aj ostatní začnú takto zmýšľať," hovorí.

Diéta je podľa nej dobrá nielen pre telo, ale i pre dušu. Nielen sa vďaka nej môžeme zbaviť chronických ochorení, ale taktiež pomáha so závislosťou na jedle a inými poruchami príjmu potravy.

Hľadaním tej správnej diéty stravili sestry vyše desať rokov. Zdravotné problémy sa u nich prejavili už predtým, ako im bola diagnostikovaná choroba. "Už od začiatku strednej školy mala Sarah problémy s obehovou sústavou, trpela extrémnou citlivosťou na slnko, mala suché oči, depresie a bola náladová," hovorí Ashley. Tá zas mala ešte pred diagnózou problémy so zápchou a nadúvaním. Obe pravidelne trpeli extrémnou únavou.

Neskôr im tieto problémy začali príliš strpčovať život a tak sa rozhodli vyskúšať rôzne diéty. "Vyskúšali sme tradičné nízkokalorické diéty, jedli sme veľa celozrnných potravín, ovocia a zeleniny, keď sme boli tínedžerky." Minulý rok skúšali keto diétu a nejedli takmer žiadne mäso. "Aj napriek tomu, že sme sa zdravo stravovali a pravidelne sme cvičili, stále nám bolo nanič."

Túto diétu sa rozhodli vyskúšať na 30 dní po odporúčaní od priateľky. Tá povedala, že by im to mohlo pomôcť s ich problémami. Sestry mali jesť iba mäso, ryby a zvieracie produkty, ako napríklad vajíčka. Už krátko po začatí diéty si všimli, že ich problémy miznú. Rozhodli sa s nou pokračovať dlhšie. Považujú ju za takú úspešnú aj preto, že nejedia zeleninu, čiže ich tráviaci systém nie je podráždený.

Sarah hovorí: "Taktiež sme zaznamenali pokroky ohľadom našej energie a koncentrácie. A v neposlednom rade sa nám po prejdení na túto stravu podarilo vyformovať nejaké svaly! V minulosti sme veľmi mäso nejedli."

Sestry začali ochutnávaním surových steakov, mletého mäsa a orgánov. Nemohli uveriť, aké je to chutné. „Ako prvé sme ochutnali ​​mleté ​​jahňacie mäso. Keď sme to vyskúšali, chutilo to tak dobre, že už to nebolo potrebné upravovať. Začali sme skúšať všetky druhy tepelne neupraveného mäsa a orgánov. Chutí to výborne! Keď prekonáte strach a vyskúšate to tiež, pochopíte to."

Obe sa zhodli na to, že jesť týmto štýlom vôbec nie je jednotvárne, pretože je mnoho spôsobov, ako sa môžu zvieracie výrobky spracovať do jedla. Sú šťastné, že im táto diéta pomohla a rady by svoje poznatky odovzdali ďalším ľudom aj v podobe kuchárskej knihy.