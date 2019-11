Majsterka Slovenska po ukončení kariéry ohuruje: Neuhádnete, čomu sa východniarka Veronika venuje dnes

Všestrannosť, aká sa len tak nevidí. Veronika Očipová (30) z Veľkého Šariša, ktorá v minulosti dokázala ohurovať publikum špičkovými športovými výkonmi, sa po skončení kariéry dokázala presadiť v umení.

Bývalá majsterka Slovenska v armwrestlingu je dnes úspešnou maliarkou a spisovateľkou. Nezanevrela ani na šport, ktorému zostala verná ako fitness trénerka. Armwrestling, čiže pretláčanie rukou, mladú východniarku oslovil ešte na strednej škole. „Pôvodne som mala v úmysle robiť fitness, ale vyskúšala som aj armwrestling. Začalo sa mi dariť. Prišli nejaké víťazstvá na súťažiach a tréner ma presvedčil, aby som zostala pri pretláčaní rukou,” spomína Veronika na svoje športové začiatky.

Presadila sa aj vo svete

Pribúdajúce úspechy ju motivovali, aby začala trénovať ešte intenzívnejšie. Na Slovensku už takmer nemala konkurenciu a podarilo sa jej výrazne presadiť aj medzi svetovou špičkou. „Dvakrát som vyhrala majstrovstvá Slovenska, ale najviac si cením tretie miesto na súťaži svetového pohára vo Varšave, kde sa zišli najlepšie pretekárky z celého sveta,” pripomenula svoj najväčší úspech všestranná mladá žena.

Telo nezvládlo nápor

Hoci v armwrestlingu dosahovala skvelé výsledky, musela s ním skončiť. „Telo už nezvládalo nápor, mala som opakujúce sa zranenia lakťov, nič sa nedalo robiť,“ trpko poznamenala Veronika, ktorá má po skončení kariéry veľkú oporu v osobe svojho priateľa Jána (37), podnikateľa v stavebníctve. Ukončenie jej športovej dráhy prišlo podľa odborníkov skoro, možno už o pol roka alebo o rok by priniesla cenný kov aj z majstrovstiev sveta... Po rokoch tvrdých tréningov a súťaží musela teda Veronika začať uvažovať, čo chce v živote ďalej robiť. „Bolo to ťažké obdobie. V tom čase mi veľmi pomohlo, že som začala písať úvahy, z ktorých vznikla už druhá motivačná kniha pre ženy. Je o tom, ako prijať seba, svoju postavu a všetko, čo sa nám v živote deje. Pokrstíme ju 14. decembra,“ prezradila sympatická Veronika.

Maľuje svoje úvahy

Bývalá úspešná športovkyňa však nezostala len pri písaní. Dala sa na dráhu fitness trénerky a začala maľovať. „Pritiahli ma k tomu moje úvahy. Predstavila som si, ako by mohli vyzerať na plátne. Každý obraz má svoj príbeh, zážitok. Maľovať som sa učila sama, išlo mi to prirodzene,” hovorí činorodá Veľkošarišanka, ktorá tvorí najmä abstraktné obrazy, na plátno zvečňuje výjavy z Veľkého Šariša. No nielen to, maľuje aj akty! „Tie sú zatiaľ decentné. Modelky som nemala žiadne, pri maľovaní som si predstavovala seba. V krátkom čase však mám v úmysle začať maľovať aj odvážnejšie akty. Zachytávať nahé ženy v plnej kráse, tak ako vyzerajú,” uzavrela mladá dáma, ktorá síce nemá žiadne výtvarné vzdelanie, ale jej diela sú podľa odborníkov na profesionálnej úrovni. Momentálne ich vystavuje v Mestskom múzeu a v galérii vo Veľkom Šariši, dva obrazy budú od pondelka na výstave v Bratislave. Väčšina z nich je na predaj a spríjemňujú domov už aj ľuďom v Česku a v Anglicku.

Jej práce sú na dobrej úrovni

Tvorba bývalej armwrestlerky zaujala aj akademického maliara Andreja Augustína (55). „Je vidieť, že ide o amatérsku maliarku, ale jej práce sú na dobrej úrovni vzhľadom na to, že sa maliarstvu nikdy profesionálne nevenovala a ani nemala nad sebou profesionálny dohľad,“ s nadhľadom pochválil jej doterajšiu tvorbu. „Svojimi dielami dokáže takýmto spôsobom zobraziť to, čo vidí a ako to vidí. Maľovanie obrazov nás totiž veľmi kultivuje. Ak sme ochotní umenie vnímať aj ho vytvárať, nás aj naše okolie to vie pozitívne zmeniť. Umenie nás robí lepšími a náš emocionálny svet sa výrazne rozvíja.“