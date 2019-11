Vlhová vyšla s pravdou von: Prečo som v Levi zlyhala!

Neuveriteľná smola. Petre Vlhovej (24) v slalome Svetového pohára vo fínskom Levi hralo po prvom kole všetko do karát, aby dosiahla veľké víťazstvo.

Do druhého kola vyrazila z pozície líderky na trať posledná, no za úvodným medzičasom spadla. Triumf, trochu rozpačitý, si potom vychutnala jej najväčšia konkurentka Američanka Shiffrinová (24). „Toto budem ťažko rozdýchavať,“ povedala v cieli Vlhová.

Vlhová viedla po prvom kole slalomu prvýkrát po osemnástich súťažiach SP, v Aspene 2017 pretavila vedúcu pozíciu na víťazstvo. Tentoraz sa jej to nepodarilo,keď jej opticky chýbala agresivita, ale vynahradila si to čistými prejazdmi.

Vlhová ešte na prvom medzičase zvýšila o stotinku náskok, no vbehla do ryhy a pád zmaril jej šance potvrdiť, že v úvodnom slalome sezóny sa jej zvyklo dariť. „Musíme si pozrieť, čo sa stalo. V tej bráne bola vlna, išla som dosť agresívne, zrejme mi zarezali špičky a potom ma vystrelilo,“ vysvetlila pre RTVS Vlhová.

Takáto chyba sa jej nestala poriadne dlho. „Veľmi dlho ma bude mrzieť. Hnevá ma to, keďže po prvom kole som to mala dobre rozbehnuté, cítila som sa fajn. Išla som buď, alebo, tentoraz som vypadla, ale kto neriskuje, nezvíťazí. Musím to predýchať, je však začiatok sezóny, máme ďalšie preteky, v USA sa budem snažiť ísť na riziko rovnako ako tu a raz to určite vyjde,“ uzavrela slovenská slalomárka.

Shiffrinová dosiahla 61. prvenstvo v pretekoch SP, z toho 41. v slalome, ktorým sa v tejto disciplíne osamostatnila na čele historického poradia od Švéda Ingemara Stenmarka.