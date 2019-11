Strany Most-Híd a SMK sa zhodli: Maďarský volič bude mať zástupcov v parlamente

Maďarská menšina bude mať svoje zastúpenie v parlamente aj po budúcoročných voľbách. Zhodujú sa na tom zástupcovia strán Most-Híd i SMK, ktoré sa ako najväčší zástupcovia maďarských voličov nedokázali dohodnúť na spoločnom postupe do volieb.

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár je presvedčený, že jeho strana bude súčasťou Národnej rady aj po 29. februári 2020. "Dokonca tvrdím, že aj keby sme išli sami, nespájali by sme sa s MKDA, Šancou a RIS, aj tak by sme sa dostali do parlamentu," povedal v sobotu po rokovaní republikovej rady, ktorá schvaľovala kandidátku do budúcoročných volieb. Bugár verí tomu, že súčasné prieskumy, podľa ktorých sa Most-Híd do parlamentu nedostane, neodrážajú skutočné preferencie, ale sú skôr negatívnym efektom útokov voči strane v poslednom období. "Často je to tak, že keď sa na niekoho útočí, ani ľudia v prieskumoch sa k nemu nehlásia, aj v tomto prípade to tak môže byť," skonštatoval.

Oznámil, že v kampani bude akcentovať to, ako Most-Híd prispel počas desiatich rokov svojej existencie k výraznému zlepšeniu slovensko-maďarských vzťahov, ale aj k demokratizácii spoločnosti. "A to hovorím aj v súvislosti s udalosťami po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Práve náš postoj, tak kritizovaný, náš tlak prispel k zmene výberu policajného prezidenta, k očiste polície i súdnictva," upozornil Bugár.

Predstavitelia SMK, ktorí takisto v sobotu schvaľovali svojich kandidátov v rámci spoločnej kandidátky s Maďarským fórom (MF) a Maďarskou komunitnou spolupatričnosťou, veria, že zastúpenie maďarskej menšiny bude pokračovať práve preto, že ich spoločná kandidátka sa hlási k zmene, ktorá by na Slovensku mala nastať. "Ľudia sú znechutení touto vládou, prichádzame s alternatívou, ktorá pomôže dostať Slovensko do správnej dráhy, ísť po správnej línii," vyhlásil predseda Republikovej rady SMK Peter Őry. Verí, že spolu s politickými partnermi na spoločnej kandidátke oslovia i tých voličov, ktorí voliť nechodia, a dosiahnu potrebné percento pre vstup do parlamentu.

Maďarské strany rokovali o prípadnej spolupráci už počas leta. Na spolupráci sa napokon v októbri dohodli len MF, SMK a Spolupatričnosť (po novom Maďarská komunitná spolupatričnosť). Rokovanie s Mostom-Híd stroskotalo podľa tvrdenia vládnej strany na neúprimnosti partnerov. Tí naopak hovoria o tom, že Most nebol ochotný vylúčiť spoluprácu so Smerom.

Voľby do Národnej rady budú 29. februára 2020. Kampaň sa už začala. Politické strany a hnutia musia podať kandidačnú listinu do 1. decembra 2019.