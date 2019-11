Shiffrinová prehovorila po Petinom páde: Slová chvály na Vlhovej adresu

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nedokončila druhé kolo sobotného slalomu Svetového pohára. Vo fínskom Levi po prvom kole viedla, ale chyba za úvodným medzičasom ju stála šancu na víťazstvo.

To si vybojovala Američanka Mikaela Shiffrinová pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou (+1,78 s) a Rakúšankou Katharinou Truppeovou (+1,94), ktorá sa premiérovo v kariére dostala na pódium.

Dvadsaťštyriročná Shiffrinová dosiahla 61. prvenstvo v pretekoch SP, z toho 41. v slalome, ktorým sa v tejto disciplíne osamostatnila na čele historického poradia od Švéda Ingemara Stenmarka. "Mala som šťastie, ale podala som aj dobrý výkon, takže som spokojná," povedala Američanka vo vysielaní Eurosportu.

"Musíme si pozrieť, čo sa stalo, zrejme mi zarezalo špičky. Videla som v televízii, že Wendy išla veľmi dobre, všetky sme išli naplno, Mikaela aj ja. Žiaľ, spravila som chybu, ktorá sa mi nestala veľmi dlho a veľmi dlho ma bude mrzieť. Veľmi ma to hnevá, keďže po prvom kole som to mala dobre rozbehnuté, cítila som sa fajn. Išla som buď, alebo, tentoraz som vypadla, ale kto neriskuje, nezvíťazí. Musím to predýchať, je však začiatok sezóny, máme ďalšie preteky, v USA sa budem snažiť ísť na riziko rovnako ako tu a raz to určite vyjde," povedala Vlhová pre RTVS.