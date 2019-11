Maďarské strany sa pred voľbami spojili: Lídrom bude bývalý kandidát na prezidenta

Bývalý prezidentský kandidát Gyula Bárdos bude volebným lídrom na kandidátke Maďarskej komunitnej spolupatričnosti, v rámci ktorej sa spojili maďarské mimoparlamentné strany - SMK, Maďarské fórum (MF) a hnutie Spolupatričnosť.

Zástupcov SMK na kandidátnej listine schválili na sobotňajšom zasadnutí republikovej rady strany. "Chceme vo voľbách získať viac ako päť percent, a aj preto sa spájame s ďalšími maďarskými stranami, aby sme prispeli k zmene, ktorú Slovensko potrebuje, k zmene vládnutia a riadenia tohto štátu," uviedol predseda Republikovej rady SMK Peter Őry, ktorý bude trojkou na kandidátke. Na piatom mieste bude kandidovať súčasný predseda SMK József Menyhárt.

V rámci 150-člennej kandidátky je 90 miest vyčlenených pre nominantov SMK, 30 miest pre Maďarské fórum a 30 miest pre Maďarskú komunitnú spolupatričnosť, v prvej dvadsiatke má SMK 12 a partnerské subjekty po štyri miesta. MF a Spolupatričnosť budú svoje personálne obsadenie schvaľovať v nedeľu (24. 11.). Následne sa vedenia strán chcú zhodnúť na volebnom programe, s ktorým pôjdu do boja o voličskú priazeň.

"Som presvedčený, že spolu budeme môcť osloviť aj tých, ktorí nechodia voliť," uviedol Őry. Priznal, že základná cieľová skupina sú voliči maďarskej národnosti, podľa neho by mal však program osloviť i Slovákov a tiež ľudí ďalších národností, žijúcich na južnom Slovensku. "Urobíme všetko pre to, aby všetci ľudia, ktorí žijú v tomto regióne, cítili, že sme nositeľmi zmeny, lepšieho, kvalitnejšieho života," dodal Bárdos.

Volebný líder upozornil na fakt, že na predných miestach kandidátky chceli dať čo najväčší priestor pre mladých ľudí. Potvrdzuje to podľa neho aj fakt, že až na predposlednom a poslednom mieste kandidátky sú Pál Csáky a József Berényi, bývalí predsedovia SMK. "Oni sami iniciovali takýto postup," zdôraznil Bárdos. Maďarské strany rokovali o prípadnej spolupráci už v lete 2019. Na spolupráci sa napokon v októbri dohodli len MF, SMK a Spolupatričnosť.

Rokovanie s Mostom-Híd stroskotalo podľa tvrdenia vládnej strany na neúprimnosti partnerov. Tí naopak hovoria o tom, že Most nebol ochotný vylúčiť spoluprácu so Smerom. Voľby do Národnej rady budú 29. februára 2020. Kampaň sa už začala. Politické strany a hnutia musia podať kandidačnú listinu do 1. decembra 2019.