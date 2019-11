Spustil predaj vianočných stromčekov: Pán Švec ich pestuje priamo vo svojom sade

V rodine Milana Šveca z Tekovskej Breznice v okrese Žarnovica by ste umelý vianočný stromček hľadali márne. Pred viac ako desiatimi rokmi si založil v dedine sad ihličnatých drevín, kde pestuje aj vianočné stromčeky.

Už v týchto dňoch k nemu prichádzajú zákazníci, aby si rezervovali ten "svoj", ktorý im bude tento rok v ich domovoch spríjemňovať vianočné sviatky. Švec hovorí o svojom sade ako o škôlke, kde má vysadené nielen jedličky, ale aj smreky či borovice. Stromy pestuje zo semien a tak tu človek nájde sadenice hádam v každej výške. Tie najvyššie majú už viac ako desať rokov. "Sad sa nachádza zhruba na hektárovom pozemku, ale výsadba je asi na 50-tich ároch," uviedol pre TASR.

Predaj vianočných stromčekov spustil už po tretíkrát. Počas minulej sezóny predal približne 200 stromčekov, tento rok zatiaľ registruje rezervácie asi 70-tich stromov. Systém funguje tak, že zákazník si vyberie strom, ktorý sa mu páči. Označený strom ostáva v sade do Vianoc, kedy ho pár dní pred sviatkami vypília, aby si ho zákazník mohol zobrať domov.Podľa Šveca ide o voľne rastúce stromy, ktoré nie sú prihnojované a rastú prirodzene. Aj preto je bežné, že nie sú všetky súmerné či vizuálne dokonalé, ako sú na to zákazníci zvyknutí pri stromčekoch dovážaných zo zahraničia. "Tieto jedličky rastú tak, ako sa im darí a páči. Nikto ich netvaruje ani nezastrihuje," priblížil Švec s tým, že v ponuke sú stromy od jedného až do 3,5 metra. Záujem je podľa jeho slov aj o borovice.

Aj keď sa s vypilovaním vianočného stromčeka spája viacero pranostík, podľa Šveca je najlepšie vypíliť strom krátko pred sviatkami. Zákazníkom odporúča, aby si zaobstarali stojan, v ktorom môžu stromček aj zavlažovať. Nie raz sa stretol so skúsenosťou, že stromček vydržal až do Hromníc.