Má teplé miestečko: Rusku, ktorú odsúdili za špionáž, zamestnáva štát

Ruska Marija Butinová, ktorá bola odsúdená a väznená v USA za to, že sa ako neregistrovaná agentka cudzej mocnosti snažila preniknúť do vplyvnej americkej Národnej asociácie držiteľov zbraní (NRA), si našla necelý mesiac po návrate do vlasti novú, štátom platenú, prácu.

V úradu ruskej ombudsmanky sa má starať o Rusov uväznených v cudzine. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters. "Áno, (Butinová) prijala takúto ponuku," potvrdila agentúre TASS ombudsmanka Taťjana Moskalkovová. Dodala, že Butinovej sa na tomto poli môžu hodiť jej vlastné skúsenosti. Tridsaťjedenročná Butinová sa do Ruska vrátila 26. októbra, deň po prepustení z americkej väznice. Na moskovskom letisku ju čakalo vrelé privítanie. Mariju Butinovú prepustili z väzenia: Po návrate do Ruska nešetrí vďakou Ruské úrady trvali na tom, že kauza Butinová bola vykonštruovaná. Rusku zatkli v predvečer schôdzky prezidentov Vladimira Putina a Donalda Trumpa v Helsinkách vlani v júli. Butinová bola v apríli v USA odsúdená na 18 mesiacov väzenia potom, čo priznala, že sa ako agentka cudzej mocnosti snažila preniknúť do americkej Národnej asociácie držiteľov zbraní (NRA) a že mala odovzdávať do Moskvy informácie o vplyvných Američanoch. Odmietla však, že by pracovala pre nejakú špionážnu sieť. Tiež Moskva odmietla obvinenia, že pre ňu Butinová skryto pracovala. Prezident Putin prípad zhodnotil ako nehoráznosť, pretože podľa neho nie je jasné, čo žena spáchala a zač bola odsúdená.