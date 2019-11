Džihádista zaútočil na väzenských dozorcov a ich krvou nakreslil srdce: Súd sa s ním nemaznal

Parížsky súd udelil v piatok 28-ročný trest odňatia slobody džihádistovi, ktorý sa v roku 2016 pokúsil zavraždiť dvoch väzenských dozorcov. Išlo o prvý džihádistický útok vo francúzskych väzniciach, informovala agentúra AFP.

Trestanec Bilal Taghi napadol dvoch dozorcov vo väznici v obci Osny ležiacej približne 35 kilometrov severozápadne od Paríža. Ako bodnú zbraň použil pánt z okna svojej cely, ktorý si nabrúsil. Krvou svojich obetí potom nakreslil na okno srdce a do dverí vyryl symbol extrémistickej organizácie Islamský štát (IS)

Taghi si vo väznici v Osny odpykával päťročný trest odňatia slobody za pokus o cestu do Sýrie v spojitosti s džihádom. Po útoku Taghi povedal, že chcel v mene Islamského štátu zabiť predstaviteľov francúzskeho štátu a že by to urobil znova. Jeho čin viedol zmenám v zaobchádzaní s radikalizovanými väzňami.

Na súde sa však za svoje skutky ospravedlnil a vyhlásil, že sa vzdal extrémizmu. Žaloba však jeho vyjadrenie ľútosti odmietla a označila ho za chorobného klamára, ktorý je "nezvratne oddaný radikálnej ideológii".