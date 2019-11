Spanilú jazdu Slovana ukončil Miškovec: Belasých rozobrali v závere

Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v piatkovom zápase 23. kola Tipsport Ligy na ľade Miškovca 3:6 a ukončili sériu deviatich víťazstiev.

Náskok "belasých" na čele tabuľky sa znížil pred druhými Košicami na rozdiel siedmich bodov.

Tipsport Liga - 23. kolo:

DVTK Jegesmedvék Miškovec - Slovan Bratislava 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)

Góly: 4. Beach (Rodman), 17. Beach (Dudás, Vandane), 36. Harrison (Miskolczi, Vojtkó), 50. Szirányi (Beauvillier), 53. Vandane (Beauvillier, Vas), 58. Ross – 9. Zigo (Puliš), 22. Puliš (Abdul, Zigo), 29. Viedenský (Štajnoch, Žitný). Rozhodovali: Kalina, Adamec – Jobbágy, Kacej, vylúčení: 2:4 na 2 min, navyše: St. Pierre 10 min za vrazenie na mantinel, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1405 divákov.

Miškovec: Rajna – Láda, Vandane, Ross, Dudás, Szirányi, D. Kiss, Vojtkó – Beauvillier, Vas, Reszegh – Beach, St. Pierre, Rodman – Harrison, Galanisz, Miskolczi – Farkas, Lovei, P. Kiss

Slovan: Habal – Sersen, Bačik, Meszároš, Hudec, Podlipnik, Šedivý, Štajnoch, Sloboda – Abdul, Zigo, Puliš – Petráš, Viedenský, Žitný – Matoušek, Kukumberg, Pance – Bondra, Urbánek, Jendek

Skóre otvoril v 4. minúte domáci Beach, ktorý prudkou strelou prekonal Habala. Slovan vyrovnal o päť minút neskôr, keď Puliš našiel Ziga a ten si blafákom vychutnal Rajnu. Domáci išli opäť do vedenia v 17. minúte, keď Dudás v závere presilovej hry vystrelil na bránku a Beach jemným tečom poslal puk do siete. Miškovec si napokon udržal tesný náskok pred druhou tretinou, pretože Kukumberg svoju šancu nepremenil.

Presnejšie mieril jeho spoluhráč Puliš, ktorý krátko po prestávke dorazil puk do siete a bolo vyrovnané. Diváci potom opäť sledovali akcie na oboch stranách, gól padol v 28. minúte a opäť do siete Miškovca. Slovan poslal do vedenia Marek Viedenský, keď Rajnu prekvapil strelou z uhla. Do dvojgólového vedenia mohol "belasých" poslať Žitný, ale neuspel. To sa hosťom vypomstilo, pretože Harrison vzápätí uzavrel skóre druhej tretiny.

V tretej tretine sa najskôr dostali do šance hráči Slovana, konkrétne Puliš, ale stroskotal na brankárovi. Na druhej strane so svojou šancou oveľa lepšie naložil Szirányi a poslal Miškovec do vedenia. O tri minúty neskôr využil presilovú hru Vandane a definitívne rozhodol o piatej prehre lídra v sezóne. Skóre napokon uzavrel do prázdnej bránky Ross.