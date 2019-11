Kamzíci neudržali tesné vedenie: Východniarske derby ovládli Košičania

Hokejisti HC Košice zvíťazili v zápase 23. kola Tipsport ligy nad HK Poprad 2:1. "Kamzíci" viedli vo východniarskom derby 1:0 gólom Preisingera,

Květoň a Suja však svojimi prvými gólmi v sezóne zariadili obrat "oceliarov."

HC Košice - HK Poprad 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Góly: 12. Preisinger (Leclerc, Kozák), 54. Suja (Bortňák, Belluš) - 29. Květoň (Chovan, Skokan). Rozhodovali: Stano, Štefik - Smrek, Šoltés, vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 5451 divákov.

Košarišťan - Čížek, Růžička, Slovák, Repe, Michalčin, Koch, Bučko - Květoň, Chovan, Haščák - Rapáč, Skokan, Klhůfek - Belluš, Bortňák, Vrábeľ - Milý, Suja, Jokeľ

HK Poprad: Nechvátal - Kozák, Brejčák, Erving, Ulrych, Magovac, Ťavoda, Kramár, Česánek - Handlovský, Preisinger, Leclerc - Takáč, Zagrapan, P. Svitana - Matej Paločko, Bjalončík, Kundrík - Králik, Mlynarovič, R. Svitana



Prvá tretina herne patrila hosťom, ktorí svoju miernu prevahu napokon potvrdili aj gólom. Skóre mohol otvoriť Haščák po akcii Chovana, zblízka však neprekonal Nechvátala. Popradčania sa v úvodnej tretine viackrát usadili v pásme súpera, domácich "točili" najmä počas presilovky v 5. minúte, no domáci brankár Košarišťan im zmaril viacero pokusov. V 12. minúte sa "kamzíkom" vydaril rýchly prechod do útoku, Preisinger prebral puk od Leclerca a blafákom otvoril skóre - 0:1.

Rýchly hokej sa hral aj v druhej tretine a hra sa často prelievala z jednej strany na druhú. V 26. minúte diváci zatlieskali pohotovej lapačke brankára hostí Nechvátala po strele Kocha. Popradčania hrali disciplinovane, no na prvé oslabenie doplatili gólom. Košičania sa v 29. minúte usadili v pásme hostí, ktorí počas dlhého obliehania vlastnej bránky nedokázali striedať a Chovanovu strieľanú prihrávku usmernil do bránky Květoň, pre ktorého to bol prvý gól v Tipsport lige - 1:1. Krátko na to nepridal druhý gól domácich Suja, na opačnej strane nebol v závere 2. tretiny úspešný Takáč.

V 48. minúte bolo pri ďalšej presilovke domácich opäť rušno pred Nechvátalom, hostia však situáciu zvládli. Úspešné oslabenie mohol podčiarknuť Preisinger, ale svoj únik nezakončil ideálne. V tretej tretine prevzali iniciatívu Košičania, hostia hrozili najmä z brejkov. Nechvátal bol v tretej tretine v častej permanencii a hoci veľakrát podržal svoj tím, v 54. minúte inkasoval. Bortňák vyhral súboj za mantinelom a po jeho prihrávke strelil Suja svoj prvý gól v sezóne - 2:1. Hostia v závere skúsili aj hru bez brankára, v ktorej bol blízko k vyrovnaniu Handlovský, ale jeho strela skončila na žŕdke.