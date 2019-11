Mladík († 20) namiesto žúrky zostal doma s mamou: Krutá smrť po noci strávenej pred telkou

Rady vlastnej matky a svojho okolia bral na ľahkú váhu. Mladého Walesana jeho závislosť na žúrkach nakoniec stála život.

Kameron Chatwell († 20) zahynul len pár dní pred narodeninami. „Odkedy bol na univerzite, často pil a užíval aj tvrdé drogy,“ uviedla pre médiá jeho nešťastná mama Micaela. Podľa jej slov s ním nebola o problémoch s omamnými látkami reč. „Vždy keď som to skúsila, odišiel preč.“

Nezhody medzi mamou a synom viedli až k tomu, že sa mladík odsťahoval ku svojej tete. V osudný večer sa však podľa portálu Metro k mame vrátil. „Priniesol fľašu vína a pár pív.“ Tie spolu s matkou pri sledovaní finále speváckej šou Eurovízia vypili. "Bolo to po dvoch rokoch prvýkrát, čo sme spolu pili alkohol."

Potom sa rozhodol odísť späť k tete. Privolaný taxíkár ho však po pár minútach krúženia po meste priviezol naspäť k mame. Kameron mu totiž nebol schopný povedať adresu, na ktorú ho má zaviezť. „Keď ho priniesol, uložila som ho v predsieni na zem, pretože som ho nevládala s priateľom vyniesť hore na poschodie. Dala som ho do stabilizovanej polohy,“ opísala s tým, že mu pod hlavu podložila vankúš, aby sa nezadusil, keby začal vracať. Sama Micaela sa uložila na gauč v obývačke, aby ho počula, keby niečo potreboval. „Zaspala som okolo štvrtej, počula som ho chrápať,“ povedala. Keď sa o ôsmej zobudila, typické chrápanie jej syna už počuť nebolo.

Jej syn ležal tam, kde ho nechala, no niečo nebolo v poriadku. Jeho koža bola totiž modrastá. „Vybehla som hore schodmi a zobudila môjho priateľa. Spolu sme privolali záchranku. Operátorka mi povedala, že ho mám začať oživovať, tak som to robila.“ Keď prišla záchranka, prevzali si nevládneho mladíka. Ten však pri prevoze do nemocnice zomrel. Príčinou smrti bolo udusenie. Smutný koniec mladého života, ktorý ukončil strednú školu s vyznamenaním a na univerzite študoval počítačové technológie.