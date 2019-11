Strany bojujú o prežite v parlamente: Kto si vytiahne čierneho Petra?

Veľa rýb v malom rybníku. V neistých vodách sa podľa prieskumov ocitlo viacero strán, ktoré sa nemusia dostať do parlamentu – na chvoste s okolo piatimi percentami sa pravidelne pohybujú SaS, OľaNO, KDH, Sme rodina, ale aj SNS a Most-Híd.

„Každá jedna strana, ktorá je v ohrození podľa výskumov verejnej mienky môže mať práve v posledný deň výtlak a voliči, ktorí nerozmýšľali nad voľbou tejto strany, jej ten hlas nakoniec hodia. Je to veľmi nevyspytateľné,“ myslí si politologička Viera Žúborová. Nový Čas zisťoval, ako sa chcú strany zachrániť.

SNS tu bude aj po Dankovi

Andrej Danko (45), predseda SNS

- SNS stále žije a môžem vás ubezpečiť, že táto značka tu bude, či Danko bude predsedom, či nie. Na čo som však hrdý, je to, že SNS je jediná politická strana, z ktorej neodišiel žiaden poslanec. Sme najstabilnejší poslanecký klub. My nemáme vnútrostranícke nepokoje, my nemáme problém z hľadiska fungovania

Efekt skrytého voliča

Igor Matovič (46), predseda OĽaNO

- My máme presne také isté prieskumy, aké sme mali pred štyrmi rokmi – tiež nám dávali od 4,5 do 5,5 % a nakoniec sme mali presný dvojnásobok, a to 11 %. U nás je dlhodobý taký efekt, že máme takzvaného skrytého voliča, ktorý nám fandí, ale v prieskumoch sa neprizná.

Spájame sa s menšími stranami

Béla Bugár (61), predseda Most-Híd

- Most-Híd je programová strana. Pred štyrmi rokmi podľa analytikov mala jeden z najlepších volebných programov, a nebude tomu inak ani teraz. Dohodli sme sa na spolupráci s ďalšími stranami - dostanú priestor okrem predstaviteľov MKDA a RIS aj členovia strany Šanca.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Nikto to nemá isté

Boris Kollár (54), predseda Sme rodina

- Nemyslím si, že som na hranici ohrozenia, lebo 7 % nie je na hranici ohrozenia. Nemá to nikto isté, ani ten, kto má 10 %. Už sme tu mali Procházku, ktorý mal 15 % a skončil na 5 %.

Sme príčetní kresťania

Alojz Hlina (49), predseda KDH

- My máme analýzu veľkých dát a tie nám nastavujú aj stratégiu a podľa toho budeme postupovať. Bude to aj o tom, že ak sme západoeurópska civilizácia, jedna normálna, príčetná, štandardná, kresťanskodemokratická strana má miesto v politickom priestore.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Prieskumy nereflektujú skutočnosť

Richard Sulík (51), predseda SaS

- Máme najlepší program, máme skvelých ľudí, máme dobre pripravenú kampaň. Spomínam si na prieskumy štyri roky dozadu a SaS takto isto pred voľbami bola ešte viac pod hranicou a nakoniec sme mali 12 %.