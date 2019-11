Novinári získali celý spis o vražde Kuciaka († 27): Bývalý vyšetrovateľ sa čuduje a zdvíha varovný prst

Je to vonku. Polícia len pred nedávnom uzavrela vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) a prokurátor podal obžalobu na štyroch ľudí.

Čaká sa na súd, ktorého prvé pojednávanie je vytýčené už na koniec tohto roka. Všetky dáta z vyšetrovania, ktoré majú veľkosť neuveriteľných 70 terabajtov získala medzinárodná organizácia združujúca investigatívnych novinárov. Tí uvadzajú, že v priebehu vyšetrovania brutálnej vraždy zaistila polícia množstvo elektronických dát, ktoré pochádzajú z telefónov, počítačov, bezpečnostných kamier a rôznych pamäťových médií.

Celkovo 70 terabajtov dát je v histórii medzinárodných žurnalistických káuz bezprecedentný objem. Po uzavretí vyšetrovania a podaní obžaloby tieto dáta získala OCCRP, čo je nezávislá medzinárodná organizácia združujúca investigatívnych novinárov na štyroch kontinentoch.

„V tomto okamihu dátový tím OCCRP intenzívne pracuje na spracovaní a katalogizácii dát, aby ich bolo možné ďalej analyzovať,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré tlmočilo Investigatívne centrum Jána Kuciaka. Organizácia uvádza, že prvoradou úlohou je uchovať dáta ako celok v bezpečí, mimo územia Slovenskej republiky.

„Nakladať s nimi budeme v súlade s najvyššími štandardmi novinárskeho povolania a etiky, v súlade s verejným záujmom. Poskytneme k nim prístup aj slovenským médiám, ktoré tieto štandardy dodržiavajú. Zároveň budeme slúžiť ako overovateľ v prípade, keby sa niekto pokúsil podvrhnúť kompromitujúce informácie a tvrdiť, že pochádzajú z vyšetrovania. Dáta nám boli odovzdané v nádeji, že podnietime slovenskú justíciu k zodpovednému prístupu a tým pomôžeme dosiahnuť spravodlivosť pre Jána,“ dodali z organizácie.

Jozef Vachálek, bývalý vyšetrovateľ

Ak by to malo slúžiť na kontrolu, tie informácie by mali byť už všeobecne známe a nemali by byť zverejňované pred pojednávaním. Až následne, keď sa súd oboznámi s celým materiálom a až potom než sa to verejnosť dozvie cez súd. Každý by prívital aby sa tej spravodlivosti dostalo, ale musí sa to posudzovať tak, aby to v žiadnom prípade nenarušilo proces. Takýto únik je veľký a je otázka ako je to možné, aj keď to slúži ušlachtilému cieľu.