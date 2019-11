Ekologické peklo na Ružíne rieši polícia: Vodáci pretekali medzi odpadkami, páchateľovi hrozí obrovská pokuta

Hrozný pohľad! Vyspelé štáty si prírodu chránia a prísne pokutujú tých, ktorí vyhodia čo i len smietku.

Naopak, ľudia v krajinách tretieho sveta odpadky považujú často za niečo, čím sa netreba zaoberať, preto končia v riekach alebo na zemi. Podobný obraz ako v Indii, Bangladéši či v Egypte, kde sa na povrchu kalnej vody hromadia vrstvy pokrkvaných plastov a inej špiny, nájdeme, bohužiaľ, aj u nás. Horný tok Hornádu v Slovenskom raji hyzdí inak malebné okolie a podobný stav panuje aj na hladine Ružínskej priehrady, kde košickí vodáci pádlovali v mori odpadkov. Plávajúce smetisko už riešia inšpektorát životného prostredia a polícia.

Plávajúce smeti na Ružínskej priehrade objavili počas orientačných pretekov vodáci. Väčšina sa na akciu dlho pripravovala, no namiesto toho, aby podali špičkový výkon a bojovali o triumf v ideálnych podmienkach, odniesli si nepríjemnú spomienku na miesto, ktoré si predtým pamätali ako nádhernú lokalitu. Mohutný tok aj jeho brehy síce pravidelne čistia, lenže do tejto oblasti sa splaví veľa neporiadku z vyšších polôh a najmä problémových obcí.

Pretekári tak pádlovali nielen medzi konármi a menšími pňami, spomaľovali ich najmä plastové kanistre, kusy nábytku či fľaše. „Pre vyše sto účastníkov to bolo nemilé prekvapenie. To, čo sme doteraz videli skôr len v dokumentoch z iných krajín, kde sa plaví po vode samý neporiadok, máme už aj my doma. Je to veľmi smutné! Brehy Ružína čistíme pravidelne, naposledy v októbri ako prevenciu pred zimou. Teraz však hladina stúpla a odpad odplavilo ďalej po toku až k Bojanovskému tunelu,“ spomenul Ladislav Habina, člen komunity Eco club z Košíc, ktorý sprevádzal vodákov ATU Košice na záchrannom motorovom člne a z nálezu zostal rovnako poriadne zaskočený.

„Situácia na vodnej nádrži Ružín je vyvrcholením dlhodobého neriadeného skládkovania komunálneho odpadu občanmi žijúcimi v obciach nad nádržou, miestnych chatárov a iných nezistených pôvodcov odpadov,“ uviedol Michal Kortiš zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP).

Hrozia vysoké pokuty

Zanesený tok však nepredstavuje iba estetický problém, oveľa horší dosah môže mať na biotop. Haldy špiny sú totiž rizikom pre živočíchy aj rastliny, ktoré sa vyskytujú v tejto oblasti. Zhluky naplavenín na hornom toku Hornádu v Slovenskom raji, ako aj na Ružínskej priehrade preto riešia Slovenská inšpekcia životného prostredia aj polícia, ktoré môžu vyrúbiť pokutu až 350 000 eur!

Lenže najprv musia zistiť pôvodcu vyhodených spotrebičov či kobercov. Podľa SIŽP je dôvodné podozrenie, že ich do rieky alebo na breh odhadzujú nezodpovední obyvatelia z osád. „Pre opakujúce sa podnety na obec Hranovnica inšpektori z Košíc vykonali v obci kontrolu a podali trestné oznámenie. Zistili sme viaceré porušenia zákona o odpadoch, ktoré SIŽP rieši v správnom konaní uložením pokuty vo výške 20-tisíc eur. Proti nej sa obec odvolala a v súčasnosti to rieši odvolací orgán. Situáciu v Hranovnici budeme aj naďalej sledovať. Za nelegálne uloženie odpadov sa ukladá sankcia v rozpätí od 4 000 do 350 000 eur,“ dodal Kortiš.

Tento rok už tok Hornádu čistili aj pomocou norných stien a podľa odhadu vodohospodárskeho podniku to vyšlo približne na 60 000 eur, vďaka čomu vyzbierali 115 vriec odpadu.

Riešením je recyklácia

Habina ponúkol starostom problematických obcí riešenia, ako nakladať s odpadom a vytvoriť tým aj nové pracovné miesta. „Okrem nekupovania obalov a znižovania ich tvorby, prichádza do úvahy nielen motivácia so zálohovaním vratných obalov, ale aj použitie komunálneho odpadu ako zdroja energie. Neodvážali by ho na skládky, ale pri plazmovom spaľovaní, čo sa úspešne využíva napríklad vo Švédsku, by sa bezpečne zlikvidoval odpad priamo na mieste. Pribudol by príjem za spálenie aj z výroby elektriny,“ uzavrel člen komunity Eco club z Košíc.

Takto by mali vyčistiť Ružín

1. Do akcie by sa malo zapojiť približne 30 dobrovoľníkov na loďkách

2. Odpadky z hladiny by mali loviť sieťami či ručne.

3. Vrecia s odpadom odvezie kontajnerová loď a skončia na skládke.

Najznečistenejšie rieky sveta

1. Ganga (India, Bangladéš) - dĺžka: 2 510 km

Denne do nej vyteká vyše 200 miliónov litrov septiku a odpadových vôd.

2. Citarum (Indonézia) - dĺžka: 270 km

Až 500 textiliek pozdĺž jej brehov chrlí do vody odpadovú vodu. Ohrozuje životy 14 miliónov obyvateľov.

3. Žltá rieka (Čína) - dĺžka: 5 464 km

Okrem toho, že do nej vypúšťajú chemický odpad, slúži ako pohrebisko, takže sa v nej rozkladajú tisíce mŕtvol.