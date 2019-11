V NAJ obci Slovenska vznikol unikátny podnik: Obrovská šanca pre ľudí bez roboty!

Skvelý príklad zo Spiša. Obecný sociálny podnik v Smižanoch (okr. Spišská Nová Ves) sa osvedčil. V najkrajšej obci Slovenska za rok 2019 dali nezamestnaným šancu, aby sa naučili stavbárske remeslo a boli prospešní.

Opravené šatne či výstavba ľadovej plochy sú dôkazom účelne vynaložených prostriedkov. Jaroslav Bagár (43) Novému Času potvrdil, že doteraz vykonával len pomocné práce ako brigádnik.

„Nemal som trvalú robotu, bol som nezamestnaný. Možno aj preto, že som sa nevyučil žiadnemu remeslu. Skúšal som to síce na rôznych stavbách, ale nikdy to nebolo trvalé riešenie,“ prezradil Bagár a pokračoval: „Teraz som sa zdokonalil, som spokojný. Nejde len o výkopové a búracie práce, ale aj odbornejšiu robotu. Baví ma to a som doma v Smižanoch. Tento podnik je dobrá vec, škoda, že pláca nie je vyššia.“ Za svoju robotu berie pravidelný príjem, ktorý je zatiaľ len o trochu vyšší ako minimálna mzda (520 €).

Obecný sociálny podnik vznikol len toto v leto. „Za viac ako 4 mesiace už vidieť výsledky. Chlapi robia rôzne práce a keby to išlo na zákazku, bolo by to o minimálne tretinu drahšie,“ povedal prednosta obecného úradu Miroslav Grečko. Technický riaditeľ podniku Martin Badzík pripomenul, že momentálne majú 5 zamestnancov vo veku nad 40 rokov. „Snažíme sa ich naučiť nové stavbárske veci a postupne sa z nich stávajú remeselníci, akých v Smižanoch potrebujeme,“ uzavrel Badzík.

Toto už robili

- práce a opravy na futbalovom štadióne pri tribúne a šatniach

- oprava školskej jedálne

Najbližšie plány

- oprava rímsy na kaštieli

- opravy chodníkov