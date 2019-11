Dominika Cibulková naháňa zameškané: Maturita ma čaká až teraz

Čo bežní ľudia absolvujú zväčša ako osemnásťroční, profesionálni športovci často oveľa neskôr. Maturitu vzhľadom na neustále tréningy a cestovanie odkladajú, čo bol aj prípad Dominiky Cibulkovej (30)

Rodáčka z Piešťan začala s tenisom v tomto meste, no postupne jej kroky viedli do Bratislavy i Česka. S tým súvisela aj škola. „Základnú školu som začala v Piešťanoch, no na jeden ročník som odišla do Česka. V českej škole to však bola katastrofa. Strednú si dokončujem stále,“ priznala s úsmevom v programe tbt s Matúšom Krnčokom.

Mamina hovorila, že školu musím mať pre prípad, že to s kariérou nevyjde. Naopak, tatino to obhajoval s tým, že keď sa to v osemnástich, devätnástich nepodarí, školu dokončím potom. Keď som začala byť úspešná, začalo to byť postupne jedno,“ vysvetlila bývalá tenistka.

Nadšená mama

Na strednú školu sa Dominika prihlásila do Trenčianskych Teplíc. „Chodila k nám na osemročné gymnázium, ale už nie je našou študentkou. Tým, že bola počas kariéry extrémne vyťažená, mala to ťažké,“ povedal nám riaditeľ súkromnej strednej športovej školy v Trenčianskych Tepliciach Marián Janák. Odtiaľ Cibulková prestúpila na prestížne gymnázium Life Academy v Poprade, kde by mala aj maturovať. „Samozrejme, že sa z rozhodnutia Dominiky teším. Všetko má ukončené a chýba jej už len posledný krok. Počas kariéry mala v určených termínoch vždy nejaký turnaj, tak maturita nebola možná. To, kde zmaturuje, už bude v jej réžii,“ reagovala pre Nový Čas Dominikina mama Katarína Cibulková.