Prestížny rebríček najlepších stopérov sveta: Medzi elitou nechýba ani Škriniar

Poľovačka pokračuje! S blížiacim sa termínom zimného prestupového obdobia stúpajú aktivity agentov a klubov na futbalovom trhu. O stopéra Interu Miláno sa už dávnejšie bije európska smotánka.

Špičkové španielske či anglické kluby sa predháňajú v bláznivých ponukách za slovenského reprezentanta Milana Škriniara. Olej do ohňa prilial najnovšie jeho agent. Mithat Halis zo spoločnosti, ktorá zastupuje rodáka zo Žiaru nad Hronom, prišiel s informáciou, ktorá vyráža dych.

„Škriniar má hodnotu 100 miliónov eur. Real Madrid a Barcelona bojujú o jeho služby už dva roky, ale teraz je bližšie Real. Chce a potrebuje ho viac ako Barcelona. Musí hľadať alternatívy k svojim stopérom Ramosovi a Varanemu,“ citoval jeho slová španielsky denník AS.

Škriniar sa po príchode zo Sampdorie Janov bleskovo etabloval do tímu a dnes patrí k jeho kľúčovým postavám. Tréner Antonio Conte si bez neho nedokáže predstaviť zloženie obrannej formácie. Stabilitu jeho výkonov si všimla aj prestížna americká ESPN, ktorá vyhlásila Slováka za desiateho najlepšieho stopéra sveta roku 2019.

„Škriniar sa stal jedným z najvyhľadávanejších stopérov Európy. Inter a manažér Conte majú veľmi dobré dôvody na to, aby ho v klube udržali. Slovák vyniká vo vzduchu, volí správne dráhy pri prenasledovaní súperov. Je takisto silný pri vyvážaní lopty z defenzívy,“ charakterizovala ho americká televízna športová stanica.

Je jasné, že stopér Ramos má v Reale Madrid svoje najlepšie roky za sebou. Aj preto sa španielsky kráľovský klub obzerá po adekvátnej náhrade. K Francúzovi Varanemu by najradšej prikúpil mladého, perspektívneho stredného obrancu. „Verím, že moja budúcnosť je v Miláne. Naozaj neviem, odkiaľ sa nabrali tieto veci s Realom Madrid. Som predsa veľmi blízko k predĺženiu zmluvy s Interom,“ reagoval Škriniar v máji pre DAZN na záujem „bieleho baletu“.

Slovenský reprezentant má v Miláne kontrakt do roku 2023. Talianske zdroje však tvrdia, že v zmluve nie je zakotvená žiadna klauzula o jeho uvoľnení. V tom prípade by Inter presvedčila zrejme len astronomická ponuka, aby pristúpil na odchod Škriniara. Podľa novín Corriere dello Sport je pravdepodobné, že k rokovaniam Inter – Real príde v januári, pričom prípadný prestup by prichádzal do úvahy až v lete.

TOP 10 STOPÉROV SVETA 2019

(podľa ESPN)

1. Virgil van Dijk (28) FC Liverpool

2. Kalidou Koulibaly (28) SSC Neapol

3. Matthijs De Ligt (20) Juventus Turín

4. Aymeric Laporte (25) Manchester City

5. Sergio Ramos (33) Real Madrid

6. Giorgio Chiellini (35) Juventus Turín

7. Leonardo Bonucci (32) Juventus Turín

8. Marquinhos (25) Paríž St. Germain

9. Jose Gimenez (24) Atlético Madrid

10. Milan Škriniar (24) Inter Miláno