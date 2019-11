Dusno v detvianskych strojárňach: PPS Group prepúšťa, odborári vyhlásili štrajkovú pohotovosť

Padáka dostali aj dlhoroční pracovníci. V strojárňach PPS Group Detva vyhlásili odborári z OZ Kovo štrajkovú pohotovosť.

Dôvodom je to, že od februára má byť prepustených 25 zamestnancov. Podľa predsedu odborárov Stanislava Ľuptáka je zarážajúce, že vedenie prepúšťa, no na pracovnom portáli hľadá 10 ľudí na rovnaké pozície. Odborári zbierajú podpisy od zamestnancov, kde sa majú vyjadriť, ako chcú brániť svoje práva. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

S vedením však chcú naďalej rokovať. Štrajk je reakciou na organizačné zmeny riaditeľa PPS Group, v rámci ktorých má byť od 1. februára 2020 prepustených 25 zamestnancov. „Dôvodom má byť pokles objednávok, no my to neakceptujeme. Firma zverejňuje na pracovnom portáli, že má voľné pracovné miesta a pritom vyhadzuje ľudí,“ ozrejmil Ľupták s tým, že ich snahou je odvolanie všetkých výpovedí.

Prepustení majú byť totiž ľudia, ktorí vo firme robia 25 – 30 rokov a niektorí sú aj samoživiteľmi rodín. Podľa mediálneho poradcu PPS Group Ľuboša Schwarzbachera vedenie prijalo informáciu o vyhlásení štrajkovej pohotovosti s rozčarovaním. „Na takýto krok neexistujú v súčasnej situácii žiadne dôvody, a to najmä preto, že v kolektívnom vyjednávaní zatiaľ neprebehli rokovania pred sprostredkovateľom,“ informoval s tým, že zverejnenie nahlášok voľného pracovného miesta súvisí jedine s plnením zákonnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona o službách zamestnanosti pre zamestnancov z tretích krajín.

„Prepustení zamestnanci za celé svoje pôsobenie v PPS Group nevyužili možnosť zvýšenia kvalifikácie alebo kariérneho postupu na iné pracovné pozície, hoci im to bolo ponúknuté,“ doplnil Schwarzbacher a dodal, že piati z nadbytočných zamestnancov prijali po doručení výpovede ponuku na rekvalifikáciu. „Zamestnanci, ktorí dostali v strojárňach výpovede, majú možnosť nájsť si v Detve aj inú prácu. Prišiel k nám nový investor, ktorý už teraz, na začiatku, zamestnal v skúšobnej prevádzke okolo 150 ľudí a do troch rokov by to malo byť zhruba 550 pracovníkov,“ povedal Ján Šiandor, viceprimátor Detvy.

Štefan (56), obrábač kovov, pracuje tu 37 rokov Otvoriť galériu Štefan Zdroj: fab

Nie je to pekné od zamestnávateľa, že sa správa tak, ako sa správa. Veď tu odrobili aj 30 rokov a teraz pred dôchodkom ich posiela na úrad práce a pritom roboty je tu dosť.

Milan (48), obrábač kovov, pracuje tu 10 rokov Otvoriť galériu Milan Zdroj: fab

Nie je to dobré, lebo niektorí tu odrobia aj 30 a viac rokov a teraz ich pošlú preč. Viacerí sme už vyjadrili aj podporu odborárom.