Miliónová injekcia pre ziskové nemocnice vyvoláva otázniky: SaS žiada od Kalavskej vysvetlenie

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská musí podľa strany SaS jasne vysvetliť miliónové dotácie pre ziskové nemocnice.

Šéfka rezortu podľa nich udelila finančnú injekciu v podobe 14 mil. eur piatim akciovým spoločnostiam. "Na prvý pohľad to znie dobre, je tu však jeden veľký otáznik. Prečo ide tri mesiace pred voľbami dotovať ziskové nemocnice, zatiaľ čo napríklad 13 fakultných a univerzitných nemocníc, patriacich pod rezort zdravotníctva, zápasí s dlhmi? Čo je v skutočnosti za jej štedrosťou? Žiadame pani ministerku, aby jasne vysvetlila svoje kroky, ktoré spochybnil dokonca už aj Úrad vlády a ministerstvo financií," uviedla poslankyňa NR SR za SaS a tímlíderka strany pre zdravotníctvo Jana Cigániková.



Najviac z tejto sumy by mal podľa SaS získať Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, päť mil. eur. Tri milióny by mal dostať Východoslovenský onkologický ústav a po dva milióny Stredoslovenský a Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a aj nemocnica v Poprade.