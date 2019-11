Najznámejšie letecké nešťastie v Československu: Tragédia so 76 obeťami spustila konšpiračné teórie

Záhada leteckej katastrofy ožíva po 43 rokoch! Koncom júla 1976 spadlo do bratislavského jazera Zlaté piesky lietadlo IL-18 so 79 ľuďmi na palube, prežili traja.

Bývalý novinár David Púchovský sa roky zaoberal možnými príčinami havárie, skúmal vyšetrovacie spisy v archívoch, hovoril s ľuďmi, ktorí pád lietadla prežili, aj s ďalšími svedkami. Príbeh najznámejšieho leteckého nešťastia v bývalom Československu spísal v knihe Katastrofa letu 001 na Zlatých pieskoch. Čo všetko sa v nej čitatelia dozvedia?

Prečo ste sa rozhodli napísať túto knihu?

Ten príbeh som poznal už z detstva, o havárii mi hovorili starí rodičia, s ktorými sme sa chodili kúpať na Zlaté piesky. Neskôr, keď už bol internet, som si vyhľadával o katastrofe všetky informácie, ktoré sa dali zohnať. Pritom som zistil, že skoro v každom článku sa písalo niečo iné, a tak som chcel prísť na to, prečo to lietadlo naozaj padlo.

Kde ste začali?

Nakoplo ma to, že som poznal jedného z tých troch, čo pád lietadla prežili. Jaromír Kratochvíl (74) bol pre mňa prvým zdrojom informácií. Ďalej som hľadal v archívoch, vo fondoch ČSA... Veľmi mi tiež pomohol bývalý pilot Ladislav Keller, ktorý lietal pre ČSA.

Za komunistov bolo tendenciou každý „prúser“ ututlať. Zostalo dosť archívnych zdrojov o tomto nešťastí?

Vtedy vlastne štátne orgány nezverejnili nič, žiaden záver vyšetrovacej správy. Aj preto potom vznikli rôzne konšpirácie, ktoré prežívajú dodnes. Nemal som však pocit, že by po roku 1989 v archívoch niečo skartovali, našiel som tam všetko. Aj podľa bývalého pilota Kellera, ktorý o leteckých nešťastiach napísal štyri knihy, bolo vyšetrovanie tejto konkrétnej udalosti najprecíznejšie.

Aké konšpirácie o príčinách pádu medzi ľuďmi kolovali?

Často sa spomínalo, že príčinou havárie bola chyba motora. Vychádzalo sa z toho, že ten motor mal naozaj poruchu. Lietadlo sa deň pred pádom vracalo do Prahy z Afriky, letelo bez pasažierov, lebo mali poruchu motora. Takže leteli s jedným motorom vypnutým. Celú noc ho potom v Prahe opravovali a nakoniec dali súhlas, aby lietadlo letelo do Bratislavy. Toto bola realita, okrem nej však boli v obehu aj rôzne konšpiračné teórie ovplyvnené vtedajšou dobou. Napríklad, že napriek hlásenej poruche lietadlu odmietli pristátie v Brne, kde práve bola nejaká súdružská delegácia z Vietnamu. Podobná teória tvrdila, že posádka chcela pristáť vo Viedni a tiež im to zakázali.