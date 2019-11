Bývalý financmajster mafiánskej skupiny černákovcov: Kaštan priznal podiel na šiestich vraždách

Miloš Kaštan (53) sa priznal k 6 vraždám, na ktorých sa mal podieľať. Jeho vina spočíva v spolupodieľaní sa na organizácii týchto ohavných skutkov.

V utorok uzatvoril bývalý financmajster mafiánskej skupiny černákovcov s prokurátorom dohodu o vine a v prípade, ak ju súd schváli, odsedí si 20 rokov. Kaštan ani v jednom prípade nevraždil osobne. Na väčšinu vrážd však prijal objednávku, kopal hroby, či bol prítomný pri poprave. Išlo o vraždy hornonitrianskeho bossa Novotného, bieleho koňa Kohuláka, milionára Rudolfa Bielika, bitkára Mihálika, či atentát na mafiána Steinhűbela. Všetkých 5 zavraždených mužov zastrelili a zakopali na Horehroní. K týmto vraždám sa mal priznať aj Mikuláš Černák, ktorý chce taktiež uzavrieť dohodu.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

1. Jaroslav Ivanovič Orosz († 22) rok 1993: V roku 1993 podnikateľ z Banskej Bystrice požiadal za finančnú odmenu Kaštana o zastrašenie osôb, ktoré ho v tom čase vydierali. Akciu Černák odsúhlasil. Ukrajinca vylákali na stretnutie, kde ho zvalili na zem a zviazali. Následne ho odviezli do lesov pri Polomke, kde vykopal Kaštan a ďalší muži hrob. Orosza popravil černákovec Laboš strelou do hlavy.

2. Igor Mihálik (†26) rok 1994: Vraždu Mihálika si objednal Rudolf Bielik, ktorého popravili černákovci o pol roka neskôr a takmer na tom istom mieste. Mihálika s prezývkou Boxerista previezli z Prievidze do Brezna. Omámeného Mihálika previezli do Čierneho Balogu a v lesnom poraste pri vykopanom hrobe, ktorý mali hĺbiť Ambróz s Kaštanom, mu Černák dvakrát strelil do hlavy.