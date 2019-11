Žreb baráže Ligy národov o postup na EURO 2020: Slováci v prípadnom finále doma alebo vonku?

Slovenská futbalová reprezentácia nastúpi v prípade postupu do finále play off o majstrovstvá Európy na pôde súpera.

Semifinálový duel B-divízie proti Írsku odohrá 26. marca doma, o päť dní neskôr sa môže stretnúť s víťazom zápasu Bosna a Hercegovina - Severné Írsko.

Rozhodol o tom piatkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. Ten predovšetkým určil konečné zloženie štyroch vetiev play off.

"Slovenská" B-divízia bola jasná už po záverečnom kole kvalifikácie, rovnako ako najnižšia D-divízia. V "áčku" zostal iba Island, zatiaľ čo v "céčku" sa nazbieralo až sedem mužstiev. Škótsko, Nórsko ani Srbsko sa ako víťazi skupín Ligy národov nemohli hýbať, kvarteto doplnil Izrael. Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko sa dostali do A-divízie.

Ako sa hrá play off

Play off sa hrá na jeden zápas, pokiaľ sa stretnutie skončí v riadnom hracom čase remízou, nasleduje predĺženie na 30 minút, prípadne jedenástkový rozstrel. Slovenský futbalový zväz (SFZ) musí do 20. decembra nahlásiť dejisko zápasu s Írskom. Konečný zoznam účastníkov šampionátu bude známy až v marci, ale žreb záverečného turnaja sa koná už 30. novembra.

Kedy sa hrá

semifinále: 26. marec 2020

finále: 31. marec 2020

Hrá sa ešte o štyri miestenky

Účasť na šampionáte si v kvalifikácii zaistili prvé dve mužstvá v každej z desiatich kvalifikačných skupín - teda 20 tímov. O zvyšných štyroch miestenkách rozhodne play off, ktorého semifinále je na programe 26. marca, finále sa odohrá o päť dní neskôr.

Žreb baráže Ligy národov:

A skupina

Island – Rumunsko

Bulharsko – Maďarsko



B skupina

Bosna a Hercegovina – Severné Írsko

Slovensko – Írsko



C skupina

Škótsko – Izrael

Nórsko – Srbsko



D skupina

Gruzínsko – Bielorusko

Severné Macedónsko – Kosovo

Termíny ME:

30. novembra: žreb záverečného turnaja

26. marca: semifinále play off

31. marca: finále play off

1. apríla: dodatočný žreb v prípade potreby

12. júna: otváracie stretnutie šampionátu (Rím)

12. júla: finále ME (Londýn)